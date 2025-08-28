Őrgálya és római piknik

augusztus 28., csütörtök

Napi legolvasottabb híreinkből egy mixet nyújtunk át kedves olvasóinknak.

Duol.hu

Dunaferr: eladó két jelentős magyar festmény

Két 19. századi magyar festőművész eredeti alkotása kerül értékesítésre a felszámolás alatt álló ISD DUNAFERR Zrt. vagyonának részeként. A Dunaferr cégcsoport felszámolási eljárása során most két nagy értékű műalkotás is gazdát cserélhet.

Tovább

A Duna különleges hajója és a vérhólyagos tenyerek – galériával

Mindenek előtt segítünk azoknak, akik véletlenül nem naprakészek a római kor folyami őrhajóinak a dolgában! Danuvia Alacris, ez a neve annak a hasonmás vizijárműnek, ami a napokban a Duna itteni szakaszán állomásozott.

Németországból indult a Danuvina Alacris, a római őrgálya hiteles másolata Kulcson is kikötött, majd Dunaföldváron is várták,a nemzeti ünnepkor is ott állomásozott még, így az egyik látványosság lett. Korhatár nélkül, szívesen ismerkedtek vele a látogatók, a bátrabbak bele is ültek. Sokan meg is kérdezték: hogy került ez ide? Szép dolog valamit megálmodni, derék dolog azt alaposan megtervezni, az igazi nagy dolog persze az, ha az utóbbit meg is valósítják. A Dunaföldvári Poszeidón Vízi Természet és Környezetvédők Egyesület zászlaja alatt újabb siker született. Vácz Zsolttal, az elnökükkel beszélgettünk.

Tovább

Felborult 15 méter után a helyi miss Hamilton

Nem jutott messzire az a fiatal nő, aki engedély nélkül vitte el ismerőse kölcsönkapott autóját. A rendőrök később kiderítették, hogy egy jogosítvány nélküli sofőr ült a volán mögé, aki alig 15 méter megtétele után felborult.

Tovább

A római birodalom a Petőfi-ligetben (videókkal, képgalériával)

Római piknik volt szerdán este a Petőfi-ligetben. A római birodalom gasztronómiájával ismerkedhettünk meg.

Tovább

