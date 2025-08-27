Nagy bánat és hatamas öröm

Egy dunaújvárosi társasház, aminek a bank másfél millió forintot ajándékozott

Egy tízemeletes panelház elektromos vezetékcseréje önmagában ritkán kerül a címlapokra. De amikor egy dunaújvárosi társasház másfél millió forintot nyer rá az OTP országos pályázatán, máris más a történet. A társasházak között idén közel ezren indultak, a dunaújvárosi Szórád Márton út 44. pedig az ötödik helyen végzett a „Biztonságos otthonok” kategóriában.

Elgázolt a vonat egy embert, öngyilkossági szándékkal léphetett a sínekre

Elütött egy vélhetően öngyilkossági szándékkal a vonat elé lépő embert a Tópart IC kedden délután Székesfehérvár után. Jelentős fennakadások alakultak ki emiatt a közlekedésben.

Elképesztő, itt még ennyi embert nem láttak ünnepelni

A kisváros ismét kitárta kapuit a nemzeti ünnepen odalátogatók előtt, akik engedtek a kiváló programok csábításának. Cserében Dunaföldváron kora délutánra kitehették volna a megtelt táblát, a belváros minden parkolója megtelt.

A világbajnok Hajdu Jonatánt ünnepelték, aki nagy dicsőséget szerzett – galériával, videóval

Nincs nagyobb öröm, mint egy ilyen siker után sportolót köszönteni. A világbajnok Hajdu Jonatánnak kedden a DKSE csónakházban gratuláltak sportvezetők, edzők, sporttársak, városvezetés, szövetség és még sokan mások. Azért a sportteljesítményért, ami ritkán adatik meg egy vidéki egyesület életében.

