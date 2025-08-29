augusztus 29., péntek

Munkahely, bér és adózás

Bér, közelség, biztonság – ezt keresték a munkavállalók a dunaújvárosi állásbörzén

Élénk érdeklődés mellett zajlott augusztus 28-án a Fejér Vármegyei Kormányhivatal által szervezett állásbörze Dunaújvárosban. A dunaújvárosi állásbörze több mint 40 munkáltatót vonzott, akik betanított munkától a mérnöki pozíciókig széles körű lehetőségeket kínáltak az álláskeresőknek.

Tovább

Újabb színes csoda született a dunaújvárosi iskola falára! – galéria, videó

A korábbi nagy sikerű falfestmény után ismét látványos graffiti elevenedik meg az Arany János Általános Iskola falán: hat nap, napi nyolc órás munka eredményeként született meg a remekmű.

Tovább

Titokzatos holttestekre bukkantak a szántóföld alatt

Egy műholdképen gyanús növényzeti nyomokat vett észre a Szent István Király Múzeum régészeti programjának önkéntese Seregélyes mellett. Hamarosan kiderült, a szóban forgó területen, amely jelenleg szántóföld, a mélyben egy temető nyugszik.

Tovább

A dunaújvárosiak nem szeretnének fizetéscsökkenést

Az elmúlt napokban nagy port kavart egy belső feljegyzés, amely a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjától szivárgott ki. A háromkulcsos adórendszer terve szerint jelentős változtatásokra készülhetnek a személyi jövedelemadó (SZJA) rendszerében, ha Magyar Péter pártja kormányra kerülne. Ez az információ a dunaújvárosiakat is érdekelte.

Tovább

