Mit főzzek ma? – Tökfőzelék csirkemell pörkölttel

Vannak napok, amikor a klasszikus ízek után vágyunk, de szeretnénk egy kicsit újragondolva az asztalra tenni őket. A mai ötlet pontosan ilyen: tökfőzelék csirkemell pörkölttel. Mit főzzek ma? Mutatjuk az ötletünket!

Mit főzzek ma? Egy igazi klasszikus: tökfőzelék pörkölttel

A tökfőzelék a magyar konyha egyik nagy klasszikusa. Sokan vagyunk, akiknek azonnal eszébe jut a nagymama konyhája, a nyár eleji piac illata és a frissen kapált kertből szedett zsenge tök. Krémes, enyhén kapros, egyszerre savanykás és lágy – pont az a fajta étel, amihez mindig jó visszatérni, ha egy kis megnyugvásra vágyunk a tányéron.

Ehhez társul most egy csirkemell pörkölt, amely sokkal könnyedebb, mint a klasszikus sertés- vagy marhapörkölt, de mégis elhozza a szaftos, paprikás ízeket. Ez a kombináció játékos és meglepő: a főzelék selymességét szépen ellenpontozza a pörkölt gazdagsága, a csirkemell könnyedsége pedig megőrzi az étel frissességét.

Hozzávalók – tökfőzelékhez

1 fej vöröshagyma

1 evőkanál zsír

2 evőkanál liszt

2 dl tejföl

60 dkg gyalult tök

1 csokor kapor

víz (szükség szerint)

só ízlés szerint

Hozzávalók – csirkemell pörkölthöz

1 fej vöröshagyma

1 evőkanál zsír

1 db paprika

1 db paradicsom

35 dkg csirkemell

1 teáskanál őrölt pirospaprika

só, bors

Hogy kell főzni a tökfőzeléket? - Recept

A tökfőzelék elkészítéséhez a megpucolt és felaprított hagymát a felforrósított zsíron megdinszteljük. Ha már üveges, hozzáadjuk a lisztet, gyorsan elkeverjük, nehogy megégjen. Így kerülhetjük el a könnyezést hagymavágás közben. Beleöntjük a tejfölt, hozzáadjuk a tököt és az apróra vágott kaprot. Kevés vizet öntünk rá, sóval ízesítjük és addig főzzük, amíg a tök megpuhul. Ha nem találjuk elég sűrűnek, akkor sűríthetünk rajta még rántással, vagy habarással. A csirkemell pörkölthöz a hagymát apróra vágjuk és a felforrósított zsíron megdinszteljük. Hozzáadjuk a szeletekre vágott paprikát és a félbevágott paradicsomot, majd együtt pároljuk néhány percig. Végül beletesszük az apró kockára vágott csirkemellet és fehéredésig sütjük. A tűzről lehúzva megszórjuk a pirospaprikával és visszatesszük a tűzre. Sózzuk, borsozzuk, felöntjük kb 1-1,5 dl vízzel és puhára főzzük. A tökfőzelékkel együtt kínáljuk.

Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Forrás: mindmegette