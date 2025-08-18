augusztus 18., hétfő

Mit főzzek ma? – Tökfőzelék csirkemell pörkölttel

Mindannyiunk életében ott van a jól ismert kérdés. „Mit főzzek ma?” Ez sokszor nagyobb fejtörést okoz, mint maga a főzés. Ezt a sorozatot azért indítjuk el, hogy inspirációt adjunk a mindennapokra: egyszerű, hétköznapi alapanyagokból, kicsit újragondolt, mégis otthonos fogásokkal. Elsőként társoldalunk, a Mindmegette receptjét mutatjuk be, de örömmel várjuk olvasóink kedvenceit is!

Vannak napok, amikor a klasszikus ízek után vágyunk, de szeretnénk egy kicsit újragondolva az asztalra tenni őket. A mai ötlet pontosan ilyen: tökfőzelék csirkemell pörkölttel. Mit főzzek ma? Mutatjuk az ötletünket!

Mit főzzek ma
Mit főzzek ma? Egy igazi klasszikus: tökfőzelék pörkölttel

Mit főzzek ma?

A tökfőzelék a magyar konyha egyik nagy klasszikusa. Sokan vagyunk, akiknek azonnal eszébe jut a nagymama konyhája, a nyár eleji piac illata és a frissen kapált kertből szedett zsenge tök. Krémes, enyhén kapros, egyszerre savanykás és lágy – pont az a fajta étel, amihez mindig jó visszatérni, ha egy kis megnyugvásra vágyunk a tányéron.

Ehhez társul most egy csirkemell pörkölt, amely sokkal könnyedebb, mint a klasszikus sertés- vagy marhapörkölt, de mégis elhozza a szaftos, paprikás ízeket. Ez a kombináció játékos és meglepő: a főzelék selymességét szépen ellenpontozza a pörkölt gazdagsága, a csirkemell könnyedsége pedig megőrzi az étel frissességét. 

Hozzávalók – tökfőzelékhez

  • 1 fej vöröshagyma
  • 1 evőkanál zsír
  • 2 evőkanál liszt
  • 2 dl tejföl
  • 60 dkg gyalult tök
  • 1 csokor kapor
  • víz (szükség szerint)
  • só ízlés szerint

Hozzávalók – csirkemell pörkölthöz

  • 1 fej vöröshagyma
  • 1 evőkanál zsír
  • 1 db paprika
  • 1 db paradicsom
  • 35 dkg csirkemell
  • 1 teáskanál őrölt pirospaprika
  • só, bors

Hogy kell főzni a tökfőzeléket? - Recept

  1. A tökfőzelék elkészítéséhez a megpucolt és felaprított hagymát a felforrósított zsíron megdinszteljük. Ha már üveges, hozzáadjuk a lisztet, gyorsan elkeverjük, nehogy megégjen. Így kerülhetjük el a könnyezést hagymavágás közben.
  2. Beleöntjük a tejfölt, hozzáadjuk a tököt és az apróra vágott kaprot. Kevés vizet öntünk rá, sóval ízesítjük és addig főzzük, amíg a tök megpuhul. Ha nem találjuk elég sűrűnek, akkor sűríthetünk rajta még rántással, vagy habarással.
  3. A csirkemell pörkölthöz a hagymát apróra vágjuk és a felforrósított zsíron megdinszteljük. Hozzáadjuk a szeletekre vágott paprikát és a félbevágott paradicsomot, majd együtt pároljuk néhány percig. Végül beletesszük az apró kockára vágott csirkemellet és fehéredésig sütjük. A tűzről lehúzva megszórjuk a pirospaprikával és visszatesszük a tűzre. Sózzuk, borsozzuk, felöntjük kb 1-1,5 dl vízzel és puhára főzzük. A tökfőzelékkel együtt kínáljuk.

Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Forrás: mindmegette

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
