53 perce

KRESZ-teszt: Ki halad át először? A válasz sokakat meglep

Címkék#Elsőbbségadás kötelező#kerékpáros főút#kresz teszt

Egy kereszteződés, három szereplő: egy piros autó a mellékútról, egy kerékpáros a főúton és egy gyalogos, aki nem kijelölt átkelőhelyen készül átlépni az úttesten. Első ránézésre ez a KRESZ-teszt nem bonyolult, azonban sokan tévesen ítélik meg a helyzetet, pedig a szabály világos.

Duol.hu

Mit látunk a KRESZ-teszt képén? Egy piros autó közeledik a mellékútról, egy kerékpáros érkezik a főúton, és egy gyalogos épp átsétálna az úttesten – nem zebrán. Látszólag egyszerű feladvány, mégis sokan hibáznak, amikor meg kell mondani, ki halad át elsőként. A KRESZ pontosan szabályozza az ilyen helyzeteket, és a helyes sorrend nem mindig az, amit elsőre gondolnánk.

KRESZ-teszt. Tudja a megoldást?

A KRESZ-teszt megoldása

A főútvonal balra kanyarodik, ezt a sárga rombusz tábla jelzi. A kerékpáros ezen a főúton halad tovább. A piros autó „Elsőbbségadás kötelező” táblánál érkezik a mellékútról, így eleve köteles elsőbbséget adni a főúton haladóknak. A gyalogos ugyan nem zebrán kel át, de kanyarodásra vonatkozó szabály lép életbe: a kanyarodó járművek vezetőinek elsőbbséget kell adniuk az úttesten áthaladó gyalogosnak, függetlenül attól, van-e kijelölt átkelőhely.

A sorrend tehát a következő: először a gyalogos haladhat át, hiszen mind az autó, mind a kerékpáros kanyarodik abba az úttestbe, amelyet ő keresztez. Ezt követi a kerékpáros, mivel a főúton halad, végül pedig a mellékútról érkező autó.

Ez a szituáció jól mutatja, hogy a gyalogos elsőbbsége nem kizárólag a zebrára vonatkozik. Kanyarodáskor a járművezető kötelessége figyelni és megadni az elsőbbséget a gyalogosnak, még akkor is, ha az nem kijelölt átkelőn halad át.

 

