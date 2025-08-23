augusztus 23., szombat

Bence névnap

Két dunaújvárosi a világbajnok négyesben

Napi legolvasottabb híreinkből egy mixet nyújtunk át kedves olvasóinknak.

Duol.hu

Hajdu Jonatán világbajnok!

Hét fináléban volt magyar érdekeltség a szombat délutáni finálékban a milánói Idroscalón rendezett kajak-kenu világbajnokságon. Köztük a C-4 500 méteres döntő, a magyar kvartettban a dunaújvárosi Hajdu Jonatánnal. A négyesünk világbajnok lett! Arról se feledkezzünk el, hogy a paksi színekben versenyző Kollár Kristóf is dunaújvárosi nevelésű. 

Tovább

Az értékesítés eredményét befolyásolhatták

Az Építők útján álló, kör alaprajzú építmény – amely 1951 óta Dunaújváros jelképe – nemrégiben vált eladóvá egy felszámolás vagyonrészeként. A nyilvános pályázatot a felszámoló Yplon Kft. hirdette meg az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül. A víztorony iránti érdeklődés azonban nem várt fordulatot vett: a pályázatot érvénytelennek nyilvánították.

Tovább

Ábrándos tekintetű kamaszlánynak veszett nyoma: senki se találja Kiarát

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a fiatal megtalálásában. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság körözést adott ki Rostás Kiara Amanda eltűnése ügyében, akinek nyomtalan eltűnését 2025. augusztus 20-án jelentették. A 17 éves lányt azóta sem látták, tartózkodási helye ismeretlen.

Tovább

Döntött a bíróság, rácsok mögött marad a gyerekgyilkosság gyanúsítottja - videó

A bíróság szombaton letartóztatta azt a 25 éves nagydorogi nőt, akit csecsemője megölésével gyanúsítanak.

Tovább

