Tanévkezdés könnyedén

3 órája

Hamarosan becsengetnek. Visszaszámlálás indul! 

Címkék#játékban#szerencse#nyár#füzet

A nyár végével nem csak a szünidő ér véget, hanem új kihívások is jönnek. Egy játék most nemcsak könnyebbé, hanem izgalmasabbá is teheti a szeptembert.

Duol.hu
Hamarosan becsengetnek. Visszaszámlálás indul! 

Fotó: Yuganov Konstantin

A nyár vége nem könnyű időszak a családoknak. Lassan véget ér a szünidő, és az iskolakezdésre való felkészülés rengeteg plusz terhet jelent a szülőknek. Szerencsére nem feltétlenül kell problémaként megélni ezt az időszakot, például, ha egy játékkal kezdesz: https://nyeremenyjatek.duol.hu/

játék
Iskolakezdés gondtalanul? Egy játék segíthet
Fotó: Yuganov Konstantin

Játékkal könnyebb az iskolakezdés

A szeptember izgalmas, egyben stresszes időszak a családok életében. Persze az iskolakezdés játékos is lehet! A szülők tíz napon át, ötféle játékban tehetik próbára az ügyességüket. A sikeres teljesítők sorsoláson vesznek részt, naponta nyerhetnek vásárlási utalványokat, végül a fődíj is az övék lehet. 

Az utalványok nemcsak a kötelező tanszerek beszerzését könnyítik meg, többféle céllal is felhasználhatók, hiszen a szülőknek a füzeten és ceruzán kívül időre, energiára és feltöltődésre is szükségük van. 

Vegyél részt te is a játékos iskolakezdésben! Játssz velünk augusztus 21. és 30. között, kattints erre a linkre: https://nyeremenyjatek.duol.hu/ és könnyítsd meg a dolgodat! A 10 napos játékban kétnaponta új lehetőség vár rád – ne hagyd ki, hiszen minden önfeledt pillanat jól jön majd a szeptemberi rohanásban. 

 

