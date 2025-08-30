augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

18°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok

Címkék#kánikula#csúcshőmérséklet#csapadék

Szombaton felhőszakadás is lehet. Az időjárás megmutatja a kelemetlenebb arcát..

Duol.hu

Dunaújvárosban szombaton gyakran erősen felhős lesz az ég, délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet 23 és 30 fok közé esik vissza. Mutatjuk milyen időjárás vár ránk a további napokon. 

időjárás
Mit tartogat ma az időjárás? Mutatjuk!
Fotó: Bilanol

Időjárása további napokban

Vasárnap a Dunától keletre még többfelé eshet, miközben nyugaton már derűsebb, naposabb idő várható. 26–28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénk lökésekkel kísérheti a napot.

Hétfőn, szeptember első napján napközben sok napsütés ígérkezik, ám estefelé északnyugat felől már újabb zápor érkezhet. A hőmérséklet a 30 fok körüli értéket is elérheti.

Kedden a reggeli napos órákat követően délutánra megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik. 24–30 fok között alakulnak a maximumok.

Szerdán csökken a felhőzet, szinte mindenütt jut néhány órás napsütés. Főként keleten fordulhat elő elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is. Az északnyugati, nyugati légmozgás időnként élénkül, helyenként erősödik. A csúcsérték 22 és 28 fok között várható.

Forrás: köpönyeg

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu