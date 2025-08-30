Dunaújvárosban szombaton gyakran erősen felhős lesz az ég, délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet 23 és 30 fok közé esik vissza. Mutatjuk milyen időjárás vár ránk a további napokon.

Fotó: Bilanol

Időjárása további napokban

Vasárnap a Dunától keletre még többfelé eshet, miközben nyugaton már derűsebb, naposabb idő várható. 26–28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénk lökésekkel kísérheti a napot.

Hétfőn, szeptember első napján napközben sok napsütés ígérkezik, ám estefelé északnyugat felől már újabb zápor érkezhet. A hőmérséklet a 30 fok körüli értéket is elérheti.

Kedden a reggeli napos órákat követően délutánra megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik. 24–30 fok között alakulnak a maximumok.

Szerdán csökken a felhőzet, szinte mindenütt jut néhány órás napsütés. Főként keleten fordulhat elő elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is. Az északnyugati, nyugati légmozgás időnként élénkül, helyenként erősödik. A csúcsérték 22 és 28 fok között várható.

Forrás: köpönyeg