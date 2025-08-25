A hét második napja sokaknak kellemes meglepetést tartogat

Dunaújvárosban kedden sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz. Mutatjuk milyen időjárás vár ránk a hét többi napján.

Mit tartogat ma az időjárás? Mutatjuk!

Időjárás: Lesz még kánikula?

Szerdán igazi nyárias idő várható sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel. Szórványosan előfordulhat frissítő zápor vagy zivatar. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.

Csütörtökre erőteljesebb melegedésre van kilátás: változóan felhős, de alapvetően napos idő valószínű, a délutáni órákban 27–33 fok közötti kánikulára számíthatunk. A déli, délnyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány helyen zápor, zivatar is kialakulhat.

Pénteken sok napsütés várható, de nyugaton már magasra törnek a gomolyok, és itt zivatar sem kizárt. Rekkenő hőség, több helyen forróság lesz 35 fok körüli értékekkel.

Forrás: köpönyeg