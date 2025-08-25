Felhők alig, napfény annál inkább

Dunaújvárosban hétfőn derült, napos időre számíthatunk, csak néhol tűnhet fel kevés felhő az égen. Csapadék nem valószínű, a hőmérséklet délután 25–26 fok körül tetőzik. Mutatjuk milyen időjárás vár ránk a hét többi napján.

Mit tartogat ma az időjárás? Mutatjuk!

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Lesz még kánikula?

Kedden a sok napsütést gyakran gomolyfelhők zavarják meg, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. A délnyugati, nyugati szél időnként élénkebb lehet. Tovább erősödik a meleg, délutánra akár 30 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Szerdán igazi nyárias idő várható sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel. Szórványosan előfordulhat frissítő zápor vagy zivatar. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul.

Csütörtökre erőteljesebb melegedésre van kilátás: változóan felhős, de alapvetően napos idő valószínű, a délutáni órákban 27–33 fok közötti kánikulára számíthatunk. A déli, délnyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány helyen zápor, zivatar is kialakulhat.

Forrás: köpönyeg