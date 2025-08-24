A napfény játéka nyitja a hetet

Dunaújvárosban hétfőn derült, napos időre számíthatunk, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délutánra 25–26 fokig emelkedik.

Mit tartogat az időjárás? Mutatjuk!

Fotó: Shutterstock

A hét időjárása

Kedden a napsütést többfelé gomolyfelhők zavarják meg, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél időnként megerősödik. A meleg tovább fokozódik, délután már 30 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán nyárias időre készülhetünk sok napsütéssel, gomolyfelhőkkel. Helyenként frissítő zápor vagy zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok közelében alakul.

Visszaér a kánikula?

A tetőpont csütörtökön jön – a kánikula belendül, a délutáni órákban 27–33 fokos forróság égeti fel az aszfaltot. A délnyugati szél is ráerősít, záporok és zivatarok pedig bármikor bejátszhatnak az égi műsorba.

Forrás: köpönyeg