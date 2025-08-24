augusztus 24., vasárnap

1 órája

A napfény játéka nyitja a hetet

Címkék#kánikula#gomolyfelhő#zivatar#szél#napszemüveg

Napszemüveg vagy esernyő? A következő napok időjárás igazi meglepetéseket tartogat: hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, kedden záporok és zivatarok frissíthetik a levegőt, szerdán pedig újra a nyár legszebb arcát mutatja a 30 fok közeli meleg.

Duol.hu

Dunaújvárosban hétfőn derült, napos időre számíthatunk, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délutánra 25–26 fokig emelkedik.

időjárás
Mit tartogat az időjárás? Mutatjuk!
Fotó: Shutterstock

A hét időjárása

Kedden a napsütést többfelé gomolyfelhők zavarják meg, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél időnként megerősödik. A meleg tovább fokozódik, délután már 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
Szerdán nyárias időre készülhetünk sok napsütéssel, gomolyfelhőkkel. Helyenként frissítő zápor vagy zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 30 fok közelében alakul.

Visszaér a kánikula?

A tetőpont csütörtökön jön – a kánikula belendül, a délutáni órákban 27–33 fokos forróság égeti fel az aszfaltot. A délnyugati szél is ráerősít, záporok és zivatarok pedig bármikor bejátszhatnak az égi műsorba.

Forrás: köpönyeg

 

