Így készüljenek a szülők és a gyerekek a forró hétfőre

A hétfői iskolakezdés Dunaújvársban nemcsak a tanév, de a meleg időjárás miatt is különleges lesz. Egy kis előrelátással, a gyerekekre és a hőségre is odafigyelve azonban zökkenőmentesen indulhat az új tanév. A legfontosabb: sok víz, könnyű öltözet, és egy nagy adag biztatás otthonról.

Az időjárás-előrejelzés szerint hétfőn 30 fok várható, ilyenkor kiemelten fontos a megfelelő hidratálás

Fotó: illusztráció

Időjárás: hogy megkönnyítsük meg a hőségben induló tanévet?

1. Megfelelő öltözet

Fontos, hogy a gyerekek könnyű, világos színű, természetes anyagból készült (például pamut vagy len) ruhát viseljenek. Kerülni kell a sötét, vastag anyagokat, mert ezek jobban elnyelik a hőt. Célszerű sapkát vagy kalapot is adni a kisebbekre, különösen, ha hosszabb ideig lesznek a napon.

2. Folyadékpótlás

A melegben kiemelten fontos a megfelelő hidratálás. Minden gyerek vigyen magával kulacsot friss vízzel – lehetőség szerint hűtőtáskában vagy termoszban –, és a tanárok is emlékeztessék őket a rendszeres ivásra. Édes üdítők helyett a víz vagy enyhén citromos víz a legjobb választás.

3. Napvédelem

Bár az iskolakezdés idején már kevésbé erős az UV-sugárzás, a délelőtti órákban még mindig érdemes naptejet használni, különösen a kisebb gyermekek esetében. A 30-as vagy annál magasabb faktorszámú krémek a leghatékonyabbak.

4. Táskaválasztás és terhelés

A nagy meleg miatt még fontosabb, hogy a gyerek ne cipeljen feleslegesen nehéz táskát. Érdemes előre egyeztetni, mit kell az első napra bevinni, és mi maradhat otthon. Az ergonomikus, jól szellőző hátizsák segíthet a komfortosabb cipelésben.

5. Indulás időzítése

Akik gyalog vagy kerékpárral mennek iskolába, próbáljanak kicsit korábban indulni, hogy a hűvösebb reggeli órákat kihasználhassák. Ha a reggeli készülődést stresszmentessé szeretnénk tenni, már előző este érdemes összekészíteni a ruhát, táskát, és megbeszélni a napi menetrendet.

6. Türelem és rugalmasság

A meleg idő fokozottan fárasztó lehet – főleg azoknak a gyerekeknek, akik már most izgulnak az új közösség vagy tanító miatt. Legyünk türelmesek, és adjunk nekik időt, hogy alkalmazkodjanak. Egy hűsítő fagyi vagy közös séta iskola után sokat segíthet a nap levezetésében.