Érdemes napszemüveggel útnak indulni

Dunaújváosban vasárnap még visszafogottabb lesz az időjárás, de már ekkor is érdemes napszemüveggel indulni útnak: derűs égbolt, némi gomolyfelhő, és élénk szél vár ránk, 21–26 fokos maximumokkal.

Mit tartogat az időjárás? Mutatjuk!

Fotó: Jack Frog

A hét időjárása

Hétfőn már szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadéknak nyoma sincs, a hőmérséklet pedig elkezd felfelé kúszni.

Kedden aztán robban a dráma: gomolyfelhők érkeznek, és többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok – miközben a hőmérő higanyszála már elérheti a 30 fokot is. Szerdán igazi nyári hangulat uralkodik el az országban: napsütés, kellemes meleg és néhol felfrissítő záporok színesítik a napot.

Visszaér a kánikula?

A tetőpont csütörtökön jön – a kánikula belendül, a délutáni órákban 27–33 fokos forróság égeti fel az aszfaltot. A délnyugati szél is ráerősít, záporok és zivatarok pedig bármikor bejátszhatnak az égi műsorba.

Forrás: köpönyeg