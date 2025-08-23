augusztus 23., szombat

1 órája

Érdemes napszemüveggel útnak indulni

Címkék#kánikula#gomolyfelhő#zivatar#szél#napszemüveg

Búcsút inthetünk a langyos nyárvégi napoknak. Az időjárás ugyanis látványos fordulatra készül! A hét elején még szolidabb napfény kényeztet bennünket, de hamarosan igazi nyári roham veszi kezdetét – futó záporokkal és 30 fok feletti hőmérséklettel.

Duol.hu

Dunaújváosban vasárnap még visszafogottabb lesz az időjárás, de már ekkor is érdemes napszemüveggel indulni útnak: derűs égbolt, némi gomolyfelhő, és élénk szél vár ránk, 21–26 fokos maximumokkal. 

időjárás
Mit tartogat az időjárás? Mutatjuk!
Fotó: Jack Frog

A hét időjárása

Hétfőn már szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadéknak nyoma sincs, a hőmérséklet pedig elkezd felfelé kúszni. 

Kedden aztán robban a dráma: gomolyfelhők érkeznek, és többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok – miközben a hőmérő higanyszála már elérheti a 30 fokot is. Szerdán igazi nyári hangulat uralkodik el az országban: napsütés, kellemes meleg és néhol felfrissítő záporok színesítik a napot.

Visszaér a kánikula?

A tetőpont csütörtökön jön – a kánikula belendül, a délutáni órákban 27–33 fokos forróság égeti fel az aszfaltot. A délnyugati szél is ráerősít, záporok és zivatarok pedig bármikor bejátszhatnak az égi műsorba.

Forrás: köpönyeg

 

