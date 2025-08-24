A hét első napjaiban fokozatos melegedés várható

augusztus 24., vasárnap

Bár a hétvége még viszonylag enyhébb időjárást hoz, a jövő hét első napjaiban fokozatos melegedés várható. Az időjárás alakulása alapján a nyár második felére jellemző mintázat rajzolódik ki, záporokkal és zivatarokkal tarkított melegedéssel.

Duol.hu

Dunaújárosban vasárnap a időjárás alapvetően kedvező képet mutat: derűs idő ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor, a szél pedig élénk marad. A nappali csúcshőmérséklet 21 és 26 Celsius-fok között alakul, vagyis a megszokottnál kissé hűvösebb, de kellemes időre számíthatunk.

időjárás
Mit tartogat ma az időjárás? Mutatjuk!
Fotó: kathrineva20

Időjárás: Lesz még kánikula?

Hétfőn szinte zavartalan napsütés várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet 25–26 fok körül tetőzik, és a szél is mérséklődik. 

Kedden azonban már labilisabbá válik a légkör: a napsütést többfelé gomolyfelhők zavarják meg, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet emelkedik, délutánra akár 30 fok is lehet.

Szerdán folytatódik a nyári idő, sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel. Helyenként ismét előfordulhat frissítő zápor vagy zivatar, a nappali felmelegedés 30 fok körül alakul. 

Csütörtökre erőteljesebb melegedésre van kilátás: változóan felhős, de alapvetően napos idő valószínű, a délutáni órákban 27–33 fok közötti kánikulára számíthatunk. A déli, délnyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány helyen zápor, zivatar is kialakulhat.

Forrás: köpönyeg

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
