A hét első napjaiban fokozatos melegedés várható

Dunaújárosban vasárnap a időjárás alapvetően kedvező képet mutat: derűs idő ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan fordulhat elő futó zápor, a szél pedig élénk marad. A nappali csúcshőmérséklet 21 és 26 Celsius-fok között alakul, vagyis a megszokottnál kissé hűvösebb, de kellemes időre számíthatunk.

Mit tartogat ma az időjárás? Mutatjuk!

Fotó: kathrineva20

Időjárás: Lesz még kánikula?

Hétfőn szinte zavartalan napsütés várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet 25–26 fok körül tetőzik, és a szél is mérséklődik.

Kedden azonban már labilisabbá válik a légkör: a napsütést többfelé gomolyfelhők zavarják meg, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet emelkedik, délutánra akár 30 fok is lehet.

Szerdán folytatódik a nyári idő, sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel. Helyenként ismét előfordulhat frissítő zápor vagy zivatar, a nappali felmelegedés 30 fok körül alakul.

Csütörtökre erőteljesebb melegedésre van kilátás: változóan felhős, de alapvetően napos idő valószínű, a délutáni órákban 27–33 fok közötti kánikulára számíthatunk. A déli, délnyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány helyen zápor, zivatar is kialakulhat.

Forrás: köpönyeg