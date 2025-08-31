41 perce
Forró napsütésben indul az iskola
Szeptember első napján nemcsak az iskolai csengők szólnak majd, hanem a nyár is újra erejét mutatja. Az időjárás hétfőn kifejezetten kegyes lesz a diákokhoz: sok napsütésre, csapadékmentes napra és kora délután 30 fok körüli hőségre lehet számítani.
Az időjárás a tanévkezdést igazi nyárias hangulatba öltözteti Dunaújvárosban. A reggeli iskolatáskába nem árt egy üveg víz és egy fejfedő is, hiszen a délutáni hazaút idején még kánikula várja a gyerekeket. A gomolyfelhők ugyan megjelennek az égen, de esőtől egyáltalán nem kell tartani, így az első nap zökkenőmentesen telhet.
Időjárás az iskolakezdés első napjaiban
A folytatásban is nyárias marad a helyzet: kedden a napos órák dominálnak, 28–34 fokos csúcshőmérsékletekkel, de estétől nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán egy gyenge hidegfront enyhíti a meleget, ekkor elszórtan előfordulhat eső, és az északnyugati szél is megerősödik, a hőmérséklet pedig 26 fok köré csökken. Csütörtökön ismét visszatér a ragyogó napsütés, délutánra 29–30 fok körüli értékekkel.
Forrás: köpönyeg