Forró napsütésben indul az iskola

Az időjárás a tanévkezdést igazi nyárias hangulatba öltözteti Dunaújvárosban. A reggeli iskolatáskába nem árt egy üveg víz és egy fejfedő is, hiszen a délutáni hazaút idején még kánikula várja a gyerekeket. A gomolyfelhők ugyan megjelennek az égen, de esőtől egyáltalán nem kell tartani, így az első nap zökkenőmentesen telhet.

Fotó: maxim ibragimov

Időjárás az iskolakezdés első napjaiban

A folytatásban is nyárias marad a helyzet: kedden a napos órák dominálnak, 28–34 fokos csúcshőmérsékletekkel, de estétől nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán egy gyenge hidegfront enyhíti a meleget, ekkor elszórtan előfordulhat eső, és az északnyugati szél is megerősödik, a hőmérséklet pedig 26 fok köré csökken. Csütörtökön ismét visszatér a ragyogó napsütés, délutánra 29–30 fok körüli értékekkel.

Forrás: köpönyeg