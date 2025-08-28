augusztus 28., csütörtök

Helyenként már tikkasztó forróság is lehet

Címkék#kánikula#csúcshőmérséklet#csapadék

Kedden sok napsütésre számíthatunk, amit fátyol- és gomolyfelhők tarkítanak majd. Az időjárás száraz marad, csapadék nem várható. A nappali felmelegedés tovább erősödik, délután 30 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.

Duol.hu

Dunaújvárosban csütörtökön igazi strandidőre számíthatunk: sok napsütés, csak vékony fátyolfelhők szűrik meg néhol a napfényt, és a levegőben szaharai por is megjelenhet. Esőre nem kell számítani, viszont a déli szél több helyen is megerősödik. A hőmérséklet 34 és 36 fok közé emelkedik, helyenként már tikkasztó forróság is lehet. Mutatjuk milyen időjárás vár ránk a hét többi napján. 

időjárás
Mit tartogat ma az időjárás? Mutatjuk!
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Jön a kánikula!

Pénteken marad a napos idő, de a gomolyfelhők mellett nyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. A szél kezdetben délnyugati, majd északnyugatira fordul, és többfelé élénk lehet. A csúcshőmérséklet elérheti a 37–38 fokot, így rendkívül fülledt, nyári kánikulára kell készülnünk.

Szombaton fordul az idő: északnyugat felől egy hidegfront érkezik, amely szórványosan esőt, záport és zivatart hozhat magával. A hőmérséklet nyugaton és északon 27 fok környékére csökken, de a délkeleti országrészben még kitart a hőség.

Vasárnap már javul az idő, csökken a felhőzet, és többfelé ismét kisüt a nap. Keleten még előfordulhat egy-egy zápor, de máshol száraz, napos idő ígérkezik. A nappali csúcshőmérséklet 28–30 fok körül alakul, ezzel méltó lezárást kap a nyár.

Hétfőn, az iskolakezdés napján is barátságos időre számíthatunk: többnyire derült, gomolyfelhős lesz az ég, és csak a nyugati tájakon fordulhat elő elszórtan kisebb eső. A hőmérséklet továbbra is 30 fok közelében tetőzik.

Forrás: köpönyeg

 

