21 perce

Fordulat jön a hét utolsó napján: így zárul a nyár

Címkék#felhőzet#csapadék#hőmérséklet

Fordulatos vasárnapra számíthatunk: keleten eső, nyugaton derű jellemzi majd a napot. Az időjárás mérsékelten meleg marad, de a nyugati, északnyugati szél több helyen erőteljesen megélénkül.

Duol.hu

Dunaújvárosban vasárnap a Dunától keletre még többfelé számíthatunk csapadékra, miközben nyugaton a nap sugarai dominálnak. Az időjárás kellemes, mérsékelten meleg, 26–28 fokos hőmérsékletet ígér a hétvége utolsó napjára. Mutatjuk milyen időjárás vár ránk a további napokon. 

időjárás
Vajon mit tartogat ma az időjárás? Mutatjuk!
Fotó: Shutterstock

Időjárása további napokban

Vasárnap a Dunától keletre még többfelé eshet, miközben nyugaton már derűsebb, naposabb idő várható. 26–28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénk lökésekkel kísérheti a napot.

Hétfőn, szeptember első napján napközben sok napsütés ígérkezik, ám estefelé északnyugat felől már újabb zápor érkezhet. A hőmérséklet a 30 fok körüli értéket is elérheti.

Kedden a reggeli napos órákat követően délutánra megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik. 24–30 fok között alakulnak a maximumok.

Szerdán csökken a felhőzet, szinte mindenütt jut néhány órás napsütés. Főként keleten fordulhat elő elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is. Az északnyugati, nyugati légmozgás időnként élénkül, helyenként erősödik. A csúcsérték 22 és 28 fok között várható.

Forrás: köpönyeg

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
