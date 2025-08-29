augusztus 29., péntek

3 órája

35 fok körüli forróság várható

Címkék#kánikula#csúcshőmérséklet#csapadék

Pénteken sok napsütésre számíthatunk, amit fátyol- és gomolyfelhők tarkítanak majd. Az időjárás száraz marad, csapadék nem várható. A nappali felmelegedés tovább erősödik, délután 30 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.

Duol.hu

Dunaújvárosban pénteken eleinte fátyolfelhős, szaharai poros időre számíthatunk, majd estétől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakul. A DNy-i szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forróság várható.Mutatjuk milyen időjárás vár ránk a hét többi napján. 

időjárás
Mit tartogat ma az időjárás? Mutatjuk!
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Ma kánikula!

Szombaton a gyakran erősen gomolyfelhős égből délnyugat felől több hullámban várható zivatar, zápor. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. 23 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Vasárnap keleten még előfordul zápor, zivatar, míg nyugaton már sok napsütés, tiszta idő ígérkezik. 26-28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár.

Hétfőn, szeptember első napján estig sok napsütés várható, de estétől ÉNy felől már csapadék érkezhet. 30 fok körül tetőzhet a hőmérséklet.

Kedden magasra törnek a gomolyfelhők, és többfelé fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Az ÉNy-i szél megerősödik. 20 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: köpönyeg

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
