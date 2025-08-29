Géza úr Dunaújvárosba látogat – egy macska, aki új életre segítette gazdáját

Egy macska, aki szó szerint új életet adott gazdájának – Vadócz Géza úr, a híres cica ismét útnak indul. Ezúttal Dunaújvárosban találkozhatnak vele azok, akik követik megható történetét. A férfi, aki évekkel ezelőtt még a kábítószer-függőség fogságában élt, ma már országszerte járja az utcákat macskájával, akit nemcsak társaként, hanem megmentőjeként is tisztel.

Géza úr egy igazi celeb lett a közösségi médiában, akinek 6300 követője van

A Facebookon megosztott bejegyzés szerint 10:30 körül érkeznek a dunaújvárosi vasútállomásra, ahol mintegy egy órát tartózkodnak. Ezután a Főtérre, majd várhatóan a Béke térre mennek tovább, majd 14–15 óra körül indulnak vissza, mivel másnapra munkaidő esik.

Géza úr, aki megmentette a gazdiját

A történetük azonban messze túlmutat egy egyszerű utazáson. Édelmayer József egykor súlyos kábítószerfüggőként, hajléktalanként élt. 2018 áprilisában fogadta be Géza urat, a kiscicát, aki fordulópontot jelentett életében. József saját elmondása szerint

a macska dorombolása, jelenléte és feltétel nélküli ragaszkodása segítette őt hozzá, hogy teljesen felhagyjon a szerhasználattal, majd a dohányzással is.

Géza úr mára állandó társa és segítője lett. Együtt járják az országot, és különböző városokban jelennek meg, gyakran meghívásra, hogy az emberek személyesen is találkozhassanak velük. Jártak már többek között Szegeden, Debrecenben, a Margitszigeten, Bécsben és számos más helyen. Ezek az utak nemcsak élményekkel, hanem példamutató tartalommal is bírnak:

a nyilvános jelenlét lehetőséget ad arra, hogy a történetük inspirációt adjon másoknak, különösen azoknak, akik nehéz élethelyzetben vannak.

A közösségi média felületein rendszeresen megosztják élményeiket, tapasztalataikat. József többször is hangsúlyozta, hogy Géza úr „megmentette” őt, és mára olyan kötődés alakult ki közöttük, amely nélkül egyikük sem tudja elképzelni az életét.

A dunaújvárosi látogatás ennek a hosszabb, ember és állat közötti mély kapcsolatnak egy újabb állomása. Nem kampány, nem hivatalos rendezvény – sokkal inkább egyfajta emberi jelenlét, amely emlékeztet arra, hogy a legnehezebb sorsból is van kiút, és néha éppen egy macska lehet az, aki új reményt ad.