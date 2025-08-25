augusztus 25., hétfő

Amikor nincs fronthatás

37 perce

Így reagál a szervezetünk a nyugodt időjárásra

A mindennapokban sokszor hallunk arról, hogy a frontérzékenyeket megviseli egy-egy hideg- vagy melegfront. Ilyenkor gyakori a fejfájás, az ingerlékenység, a vérnyomás-ingadozás, vagy akár az alvászavar is. De mi történik akkor, amikor nincs fronthatás?

Duol.hu

A fronthatásmentes időszak a szervezet számára egyfajta pihenő. Amikor nincs fronthatás, akkor kevesebb a megterhelés, jobb a közérzet, és több energiánk marad a mindennapi feladatokra.

fronthatás
Még a napunk is nyugodtabb, ha nincs fronthatás
Fotó: Olezzo/illusztráció

Ha nincs fronthatás, a szervezet fellélegzik

Fronthatásmentes időszakban a légköri viszonyok kiegyensúlyozottak, a légnyomás és a hőmérséklet nem változik hirtelen. Ennek köszönhetően az időjárás kevésbé terheli a szervezetet, így:csökken a fejfájás és migrén előfordulása, stabilabb lehet a vérnyomás, könnyebben alszunk és frissebben ébredünk, javulhat a koncentráció és a teljesítőképesség.

Jobb közérzet, kiegyensúlyozottság

Azok, akik különösen érzékenyek a frontokra, jól megfigyelhetik magukon a különbséget: a fronthatásmentes napokon nyugodtabbnak, kiegyensúlyozottabbnak érzik magukat, és a szorongásos vagy depressziós tünetek is enyhülhetnek. Nem véletlen, hogy sokak szerint ezek a napok a „fellélegzés” időszakai.

Kiknek a legkedvezőbb?

A szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek, mivel ilyenkor kevésbé ingadozik a vérnyomás. Az időseknek, akik érzékenyebbek a légköri változásokra. A gyerekeknek, akik ilyenkor nyugodtabbak lehetnek, és jobban tudnak figyelni.

Érdemes kihasználni

A fronthatásmentes napok remek lehetőséget kínálnak arra, hogy aktívabban mozogjunk, szabad levegőn legyünk, vagy olyan tevékenységeket végezzünk, amelyekhez jó koncentráció szükséges.

Mai időjárás-előrejelzésünk

 

