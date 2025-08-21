Figyelmeztetés: délen akár heves zivatarok is lehetnek

Késő délutánig főként az északi és északkeleti tájakon fordulhatnak elő zivatarok. Ezt követően délnyugat felől újabb hullám érkezik, illetve több helyen is kialakulhatnak újabb cellák.

A zivatarokat jellemzően erős, 60–80 km/h-s széllökések, apróbb jég (1–2 cm) és jelentős csapadék (15–25 mm), helyenként felhőszakadás (30 mm felett) kísérheti. A déli országrészben hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, akár 80 km/h feletti széllel, nagyobb jéggel (2 cm felett) és intenzív esőzéssel.

A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerekbe is szerveződhetnek. Késő estére főként a keleti, északkeleti tájakon lehetnek még aktív cellák, majd fokozatosan elhagyják az országot, de egy-egy zivatar az éjszaka folyamán sem zárható ki.

Forrás: met.hu