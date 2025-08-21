augusztus 21., csütörtök

52 perce

Figyelmeztetés: délen akár heves zivatarok is lehetnek

Címkék#délnyugat#délután#cella

Duol.hu

Késő délutánig főként az északi és északkeleti tájakon fordulhatnak elő zivatarok. Ezt követően délnyugat felől újabb hullám érkezik, illetve több helyen is kialakulhatnak újabb cellák.

A zivatarokat jellemzően erős, 60–80 km/h-s széllökések, apróbb jég (1–2 cm) és jelentős csapadék (15–25 mm), helyenként felhőszakadás (30 mm felett) kísérheti. A déli országrészben hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, akár 80 km/h feletti széllel, nagyobb jéggel (2 cm felett) és intenzív esőzéssel.

A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerekbe is szerveződhetnek. Késő estére főként a keleti, északkeleti tájakon lehetnek még aktív cellák, majd fokozatosan elhagyják az országot, de egy-egy zivatar az éjszaka folyamán sem zárható ki.

Forrás: met.hu

 

