Nyárzáró

1 órája

Felnőttek is botot ragadhatnak a snecifogó versenyen!

Címkék#XXVI Snecifogó és Halászléfőző Verseny#Duna#horgászat

Idén új fejezet nyílik a régió egyik legkedveltebb nyár végi eseményének történetében: a XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny nemcsak a gyermekeket, hanem immár hivatalosan a felnőtteket is várja a versenyzők sorába. A Baracs–Kisapostag gyönyörű Duna-partján megrendezett snecifogó verseny minden évben hatalmas érdeklődést vált ki – nemcsak a horgászat szerelmesei, hanem a gasztronómia, a zene és a kikapcsolódás kedvelői körében is.

Duol.hu

A snecifogó verseny különösen népszerű: a gyerekek mellett tavaly már a felnőttek is kipróbálhatták magukat, igaz, még csak versenyen kívül. Az idei évben azonban a szervezők a megnövekedett igényre reagálva hivatalos felnőtt kategóriát is indítanak. A reggel 9 órakor kezdődő megmérettetés minden korosztály számára nyitott, a cél: egy óra alatt minél több snecit kifogni, majd azokat természetesen visszaengedni a Dunába.

snecifogó verseny
A snecifogó verseny különösen népszerű a gyermekek és a felnőttek körében is
Fotó: Kallai Felix                                                   

A snecifogó verseny már korán reggel indul

8 órától megnyílnak a kapuk és kezdetét veszi a regisztráció a különböző versenyekre – a snecifogás mellett sárkányhajó-verseny és a mindig nagy érdeklődés övezte halászléfőző verseny is várja a résztvevőket.

A horgászverseny eredményhirdetésére délben kerül sor, ahol a legügyesebb pecások díjazásban és elismerésben részesülnek.

A XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny nem csupán egy verseny, hanem egy valódi közösségi ünnep – családoknak, barátoknak, természetkedvelőknek és mindazoknak, akik szeretnének egy élményekkel teli napot eltölteni a Duna partján. A szervezők a kulináris élvezetek, a zenei programok és a közösségi kikapcsolódás jegyében további színes eseményekkel várják a látogatókat.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
