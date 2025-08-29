Felnőttek is botot ragadhatnak a snecifogó versenyen!

A snecifogó verseny különösen népszerű: a gyerekek mellett tavaly már a felnőttek is kipróbálhatták magukat, igaz, még csak versenyen kívül. Az idei évben azonban a szervezők a megnövekedett igényre reagálva hivatalos felnőtt kategóriát is indítanak. A reggel 9 órakor kezdődő megmérettetés minden korosztály számára nyitott, a cél: egy óra alatt minél több snecit kifogni, majd azokat természetesen visszaengedni a Dunába.

A snecifogó verseny különösen népszerű a gyermekek és a felnőttek körében is

Fotó: Kallai Felix

A snecifogó verseny már korán reggel indul

8 órától megnyílnak a kapuk és kezdetét veszi a regisztráció a különböző versenyekre – a snecifogás mellett sárkányhajó-verseny és a mindig nagy érdeklődés övezte halászléfőző verseny is várja a résztvevőket.

A horgászverseny eredményhirdetésére délben kerül sor, ahol a legügyesebb pecások díjazásban és elismerésben részesülnek.

A XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny nem csupán egy verseny, hanem egy valódi közösségi ünnep – családoknak, barátoknak, természetkedvelőknek és mindazoknak, akik szeretnének egy élményekkel teli napot eltölteni a Duna partján. A szervezők a kulináris élvezetek, a zenei programok és a közösségi kikapcsolódás jegyében további színes eseményekkel várják a látogatókat.