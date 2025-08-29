36 perce
Felnőttek is botot ragadhatnak a snecifogó versenyen!
Idén új fejezet nyílik a régió egyik legkedveltebb nyár végi eseményének történetében: a XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny nemcsak a gyermekeket, hanem immár hivatalosan a felnőtteket is várja a versenyzők sorába. A Baracs–Kisapostag gyönyörű Duna-partján megrendezett snecifogó verseny minden évben hatalmas érdeklődést vált ki – nemcsak a horgászat szerelmesei, hanem a gasztronómia, a zene és a kikapcsolódás kedvelői körében is.
A snecifogó verseny különösen népszerű: a gyerekek mellett tavaly már a felnőttek is kipróbálhatták magukat, igaz, még csak versenyen kívül. Az idei évben azonban a szervezők a megnövekedett igényre reagálva hivatalos felnőtt kategóriát is indítanak. A reggel 9 órakor kezdődő megmérettetés minden korosztály számára nyitott, a cél: egy óra alatt minél több snecit kifogni, majd azokat természetesen visszaengedni a Dunába.
A snecifogó verseny már korán reggel indul
8 órától megnyílnak a kapuk és kezdetét veszi a regisztráció a különböző versenyekre – a snecifogás mellett sárkányhajó-verseny és a mindig nagy érdeklődés övezte halászléfőző verseny is várja a résztvevőket.
A horgászverseny eredményhirdetésére délben kerül sor, ahol a legügyesebb pecások díjazásban és elismerésben részesülnek.
A XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny nem csupán egy verseny, hanem egy valódi közösségi ünnep – családoknak, barátoknak, természetkedvelőknek és mindazoknak, akik szeretnének egy élményekkel teli napot eltölteni a Duna partján. A szervezők a kulináris élvezetek, a zenei programok és a közösségi kikapcsolódás jegyében további színes eseményekkel várják a látogatókat.
Családi programokkal vár a XXVI. Snecifogó- és Halászléfőző Verseny