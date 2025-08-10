augusztus 11., hétfő

Beach

Tegnap, 8:00

Duna-Party: Haverok, buli, semmi hanta

Címkék#Kisapostagi Ifjúsági Klub#Vadász Bence Máté#Duna-Party

Idén augusztus 16-án, szombaton újra életre kel a kisapostagi-baracsi Duna-part. A Kisapostagi Ifjúsági Klub ismét megrendezi a már hagyománnyá vált Duna-Party programot.

Duol.hu

A Duna-Party helyszíne a festői Bárka Beach, ahol délután 15 órától színes programokkal, sporttal, játékokkal és egy igazán jó hangulatú esti bulival várják a helyieket és a környékbelieket.

Duna-Party
Duna-Party idén is a festői Bárka Beach-en lesz megrendezve

A Duna-Party egy jó buli, nem csak fiataloknak!

„A tavalyi rendezvényhez hasonlót tervezünk, de a visszajelzések alapján igyekszünk javítani és bővíteni a lehetőségeket” – mondta Vadász Bence Máté, a Kisapostagi Ifjúsági Klub vezetője.

A szervezők idén is nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi élményre. A tavaly népszerű homokvárépítő verseny természetesen most sem marad el, és tervezik a sárkányhajóztatást is a helyi Dragon Steel csapatának lelkes részvételével. Újdonságként barátságos csocsó- és pingpong-bajnokságot is rendeznek, amelyeket a helyszínen kihelyezett eredményjelző táblák segítségével, egyszerűen és önszerveződő módon bonyolítanak le.

A sportprogramok közül a strandröplabda-bemutató sorsa még kérdéses, de a szervezők igyekeznek pótolni a tavaly elmaradt bemutatót – akár saját szervezésben is.

Emellett bárki főzhet a szabad partszakaszon, ahogy tavaly is sokan tették – egy baráti, közösségi délutánra készülnek, amelyet közös vacsora és esti buli koronáz meg. Ahogy egy igazi nyári Duna-parti bulin illik, este a zene veszi át a főszerepet. Két fiatal lemezlovas érkezik, a zenei repertoár pedig főként nyári bulislágerekből és retró számokból áll majd, hogy minden generáció jól érezze magát a vízparti hangulatban.

A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében a szervezők szívesen fogadják az adományokat. Emellett korlátozott számban lehetőséget biztosítanak ebédre is. A pontos támogatási formákról hamarosan részletes tájékoztatást adnak a közösségi médiában. A programokhoz bárki kedve szerint csatlakozhat: aki szeretné, kipróbálhatja magát a versenyekben, aki pedig inkább pihenne, nyugodtan élvezheti a napot a családja és barátai körében.

A program sikerét nemcsak a Kisapostagi Ifjúsági Klub, hanem számos lelkes támogató segíti. Köztük van a Bárka Vendéglő, a Dragon Steel, a Europe Direct Fejér vármegyei irodája, a Gino konyhája, Kisapostag Község Önkormányzata, a MOHOSZ, az Orvosi Rendelőért és Teljes Emberért Alapítvány, a Roszik Dinnye Kertészet és a Zrínyi Kiadó.

„Mindenkit remek hangulattal és sok szeretettel várunk” – tette hozzá Vadász Bence Máté.

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
