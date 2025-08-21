augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Friss

21 perce

Most kaptuk: Jó hírek Demjén Ferencről

Címkék#Demjén Ferenc#menedzsment#köszönet

A legendás énekes menedzsmentje jelentette be közösségi oldalukon, megnyugtatva a rajongókat, hogy Rózsi – ahogy sokan nevezik – állapota napról napra javul. A magyar zenei élet egyik legismertebb és legkedveltebb alakja, Demjén Ferenc, az elmúlt napokban sikeres műtéten esett át.

Duol.hu
Most kaptuk: Jó hírek Demjén Ferencről

Forrás: Demjén Ferenc facebook oldala

A közlemény szerint Demjén Ferenc mozgásszervi rehabilitációja már el is kezdődött, ami azt jelzi, hogy a gyógyulási folyamat pozitív irányba halad. Ez különösen megnyugtató hír mindazoknak, akik az elmúlt időszakban aggodalommal figyelték a művész egészségi állapotát.

Demjén Ferenc
Demjén Ferenc
Forrás: Demjén Ferenc facebook oldala

Demjén Ferenc több mint öt évtizede meghatározó alakja a magyar könnyűzenének

Dalaival generációk nőttek fel, és máig tömegek éneklik koncertjein a jól ismert slágereket. Most, hogy gyógyulása jó ütemben halad, rajongói joggal reménykedhetnek abban, hogy hamarosan újra színpadon láthatják a legendát.

A menedzsment hálásan köszönetet mondott a rajongók támogató üzeneteiért, imáiért és a hatalmas szeretetért, amely Demjén Ferenc felé áradt az elmúlt napokban. „Elképesztő szeretet” – fogalmaztak a posztban, kiemelve, hogy mennyire sokat jelentett ez a támogatás a nehéz időszakban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu