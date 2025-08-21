Most kaptuk: Jó hírek Demjén Ferencről

A közlemény szerint Demjén Ferenc mozgásszervi rehabilitációja már el is kezdődött, ami azt jelzi, hogy a gyógyulási folyamat pozitív irányba halad. Ez különösen megnyugtató hír mindazoknak, akik az elmúlt időszakban aggodalommal figyelték a művész egészségi állapotát.

Demjén Ferenc

Forrás: Demjén Ferenc facebook oldala

Demjén Ferenc több mint öt évtizede meghatározó alakja a magyar könnyűzenének

Dalaival generációk nőttek fel, és máig tömegek éneklik koncertjein a jól ismert slágereket. Most, hogy gyógyulása jó ütemben halad, rajongói joggal reménykedhetnek abban, hogy hamarosan újra színpadon láthatják a legendát.

A menedzsment hálásan köszönetet mondott a rajongók támogató üzeneteiért, imáiért és a hatalmas szeretetért, amely Demjén Ferenc felé áradt az elmúlt napokban. „Elképesztő szeretet” – fogalmaztak a posztban, kiemelve, hogy mennyire sokat jelentett ez a támogatás a nehéz időszakban.