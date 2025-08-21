55 perce
Most kaptuk: Jó hírek Demjén Ferencről
A legendás énekes menedzsmentje jelentette be közösségi oldalukon, megnyugtatva a rajongókat, hogy Rózsi – ahogy sokan nevezik – állapota napról napra javul. A magyar zenei élet egyik legismertebb és legkedveltebb alakja, Demjén Ferenc, az elmúlt napokban sikeres műtéten esett át.
Forrás: Demjén Ferenc facebook oldala
A közlemény szerint Demjén Ferenc mozgásszervi rehabilitációja már el is kezdődött, ami azt jelzi, hogy a gyógyulási folyamat pozitív irányba halad. Ez különösen megnyugtató hír mindazoknak, akik az elmúlt időszakban aggodalommal figyelték a művész egészségi állapotát.
Demjén Ferenc több mint öt évtizede meghatározó alakja a magyar könnyűzenének
Dalaival generációk nőttek fel, és máig tömegek éneklik koncertjein a jól ismert slágereket. Most, hogy gyógyulása jó ütemben halad, rajongói joggal reménykedhetnek abban, hogy hamarosan újra színpadon láthatják a legendát.
A menedzsment hálásan köszönetet mondott a rajongók támogató üzeneteiért, imáiért és a hatalmas szeretetért, amely Demjén Ferenc felé áradt az elmúlt napokban. „Elképesztő szeretet” – fogalmaztak a posztban, kiemelve, hogy mennyire sokat jelentett ez a támogatás a nehéz időszakban.