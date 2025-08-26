augusztus 26., kedd

Programsorozat

1 órája

Most mindenki megismerheti az őseit, családfa-kutató szakkör indul Dunaújvárosban

Címkék#Kronászt Margit#Dunamenti Regionális Népfőiskola#szakkör

Sokakat foglalkoztat a kérdés: honnan származom, kik voltak az őseim, mivel foglalkoztak, hol éltek? Erre a kíváncsiságra ad választ az a családfakutató szakkör, amely augusztus 29-én (pénteken) 17:30-kor kezdődik Dunaújvárosban, a Dunamenti Regionális Népfőiskola épületében (Kossuth Lajos utca 27/A – az árkádok alatt, a volt tüdőszűrő helyén).

Duol.hu

A családfakutató szakkör szakmai vezetője Kronászt Margit, az Intercisa Múzeum történésze, aki gyakorlati tudással és tapasztalattal segíti a résztvevőket a családi múlt feltárásában Dunaújvárosban.

Családfakutató szakkör
Családfakutató szakkör indul Dunaújvárosban

A családfakutató szakkör célja és tematikája

A foglalkozások során a résztvevők megismerkedhetnek a családfakutatás alapjaival:

  • megtudhatják, hogyan érdemes elindulni a kutatásban,
  • milyen forrásokat és módszereket érdemes használni,
  • milyen online adatbázisok és számítógépes programok nyújtanak segítséget,
  • hogyan lehet értékes információkat kinyerni régi fényképekből, iratokból vagy akár tárgyakból.

A program nemcsak kezdők számára nyújt lehetőséget, hanem azok számára is, akik már elkezdték a családfájuk összeállítását, de útmutatásra, megerősítésre vagy új irányokra van szükségük.

Időpontok

A szakkör havi rendszerességgel, több alkalommal is elérhető az érdeklődők számára, minden esetben 17:30-as kezdettel:

  • 2025. augusztus 29. (péntek)
  • szeptember 10. (szerda)
  • szeptember 24. (szerda)
  • október 8. (szerda)
  • október 29. (szerda)
  • november 19. (szerda)
  • december 3. (szerda)

A részvétel díjmentes

A szakkörön való részvétel ingyenes, így minden érdeklődő számára nyitott lehetőséget kínál a családi örökség és történelem feltérképezésére, egy szakmailag felkészült, támogató közegben.

Aki szeretné jobban megismerni saját családi múltját és gyökereit, annak a Dunamenti Regionális Népfőiskola szakköre kiváló lehetőséget nyújt egy izgalmas és tanulságos utazásra a történelemben.

 

