Most mindenki megismerheti az őseit, családfa-kutató szakkör indul Dunaújvárosban

A családfakutató szakkör szakmai vezetője Kronászt Margit, az Intercisa Múzeum történésze, aki gyakorlati tudással és tapasztalattal segíti a résztvevőket a családi múlt feltárásában Dunaújvárosban.

Családfakutató szakkör indul Dunaújvárosban

A családfakutató szakkör célja és tematikája

A foglalkozások során a résztvevők megismerkedhetnek a családfakutatás alapjaival:

megtudhatják, hogyan érdemes elindulni a kutatásban,

milyen forrásokat és módszereket érdemes használni,

milyen online adatbázisok és számítógépes programok nyújtanak segítséget,

hogyan lehet értékes információkat kinyerni régi fényképekből, iratokból vagy akár tárgyakból.

A program nemcsak kezdők számára nyújt lehetőséget, hanem azok számára is, akik már elkezdték a családfájuk összeállítását, de útmutatásra, megerősítésre vagy új irányokra van szükségük.

Időpontok

A szakkör havi rendszerességgel, több alkalommal is elérhető az érdeklődők számára, minden esetben 17:30-as kezdettel:

2025. augusztus 29. (péntek)

szeptember 10. (szerda)

szeptember 24. (szerda)

október 8. (szerda)

október 29. (szerda)

november 19. (szerda)

december 3. (szerda)

A részvétel díjmentes

A szakkörön való részvétel ingyenes, így minden érdeklődő számára nyitott lehetőséget kínál a családi örökség és történelem feltérképezésére, egy szakmailag felkészült, támogató közegben.

Aki szeretné jobban megismerni saját családi múltját és gyökereit, annak a Dunamenti Regionális Népfőiskola szakköre kiváló lehetőséget nyújt egy izgalmas és tanulságos utazásra a történelemben.