Gyilkos kígyót rejtett a TEMUS-s csomag? Halálra rémült a magyar család
Ezt senki sem kívánja magának – főleg nem egy online rendelés mellé. Egy magyar nő igazi rémálomba illő meglepetést kapott, amikor kinyitotta a Temuról rendelt csomagját: egy kígyó tekergőzött a dobozban! Igen, jól olvasta: egy TEMU-s kígyó! Erről társoldalunk a bama.hu írt elsőként.
Ez Dunaújvárosban is megtörténhetett volna. Kígyót talált a csomagjában egy magyar nő – nem is akármilyet! A Kínából rendelt Temu-pakkban egy tekergőző hüllő lapult, első ránézésre mérges kígyó volt. A rémült család azonnal szakértőkhöz fordult, és kiderült: a TEMU-s kígyó egy különösen ritka, halálos fajra hasonlított. Hogy pontosan mi került elő a dobozból, és hogyan lehetséges, hogy egy kígyó került egy netes rendelésbe – erről is beszámolunk.
A TEMU-s kígyó: Rákosi vipera vagy kínai gyilkos kígyó?
A hüllőről készült képet a sokkolt vásárló, Tímea meg is osztotta egy hazai kígyós Facebook-csoportban, ahol rögtön beindultak a találgatások. Egyesek szerint egy különösen veszélyeztetett rákosi viperáról van szó – ez az a faj, amelynek eszmei értéke 1 millió forint, és alig él már belőle az országban.
Mások viszont egy még durvább lehetőséget emlegettek: egy ritka, mérges kínai kígyót (gloydius shedaoensis), amit szintén veszélyes lenne kézbe venni – és ami ráadásul még nevet sem kapott magyarul. Ha ez valóban így lenne, az nemcsak meglepő, de komolyan veszélyes is lenne!
Erről is beszámolt társlapunk, a bama.hu, amely kiemelte: a Google Lens is megerősítette a kínai eredetet – legalábbis első ránézésre.
Gloydius shedaoensis – A világ egyik legritkább és legveszélyesebb kígyója?
Ez a nyelvtörő nevű hüllő nem egy horrorfilmből szökött, hanem valóban létezik. Egyetlen apró kínai szigeten, a titokzatos Shedao-szigeten él. Olyan kicsi területen, hogy akár egy budapesti városrész is nagyobb nála – mégis rengeteg a kígyó ott.
Ez a faj mérgező, halálos harapású, és ránézésre egészen hasonlít a hazai rákosi viperára. Nem csoda, hogy Tímea – aki a Temuról rendelte meg életének legrémisztőbb csomagját – halálra rémült.
Mérge nem játék: egyetlen harapás és véged?
A Shedao-vipera mérge nem holmi kis csípés. Véralvadást akadályozó, szövetpusztító méreganyagot tartalmaz, és orvosi ellátás nélkül életveszélyes lehet. Az igazi rémisztő rész? Mivel olyan ritka, ellenszérumot sem igazán tartanak belőle sehol.
A mesterséges intelligencia is zavarba jött
Bár sokan próbálták a Google segítségével beazonosítani a kígyót, a mesterséges intelligencia sem bizonyult tévedhetetlennek. Az ijesztő küllemű hüllő valóban hasonlított egy mérges példányra, de az igazság csak később derült ki.
Az igazság az állatkertben derült ki
Tímeaék végül úgy döntöttek, nem kockáztatnak: bevitték a hívatlan vendéget a Fővárosi Állatkertbe. Itt derült ki a megnyugtató igazság: csupán egy rézsikló volt, amely vélhetően még itthon került be a csomagba.
A történet végül jól zárult – sem az állat, sem a család nem sérült meg. Az eset azonban rávilágít arra, mennyire fontos óvatosnak lenni, ha Kínából rendelünk. Ahogy társlapunk, a bama.hu is figyelmeztet, egy dobozban néha több is lehet, mint amire számítunk...