Gyilkos kígyót rejtett a TEMUS-s csomag? Halálra rémült a magyar család

Ez Dunaújvárosban is megtörténhetett volna. Kígyót talált a csomagjában egy magyar nő – nem is akármilyet! A Kínából rendelt Temu-pakkban egy tekergőző hüllő lapult, első ránézésre mérges kígyó volt. A rémült család azonnal szakértőkhöz fordult, és kiderült: a TEMU-s kígyó egy különösen ritka, halálos fajra hasonlított. Hogy pontosan mi került elő a dobozból, és hogyan lehetséges, hogy egy kígyó került egy netes rendelésbe – erről is beszámolunk.

A TEMU-s kígyó: Rákosi vipera vagy kínai gyilkos kígyó?

A hüllőről készült képet a sokkolt vásárló, Tímea meg is osztotta egy hazai kígyós Facebook-csoportban, ahol rögtön beindultak a találgatások. Egyesek szerint egy különösen veszélyeztetett rákosi viperáról van szó – ez az a faj, amelynek eszmei értéke 1 millió forint, és alig él már belőle az országban.

Mások viszont egy még durvább lehetőséget emlegettek: egy ritka, mérges kínai kígyót (gloydius shedaoensis), amit szintén veszélyes lenne kézbe venni – és ami ráadásul még nevet sem kapott magyarul. Ha ez valóban így lenne, az nemcsak meglepő, de komolyan veszélyes is lenne!

Erről is beszámolt társlapunk, a bama.hu, amely kiemelte: a Google Lens is megerősítette a kínai eredetet – legalábbis első ránézésre.

Gloydius shedaoensis – A világ egyik legritkább és legveszélyesebb kígyója? Ez a nyelvtörő nevű hüllő nem egy horrorfilmből szökött, hanem valóban létezik. Egyetlen apró kínai szigeten, a titokzatos Shedao-szigeten él. Olyan kicsi területen, hogy akár egy budapesti városrész is nagyobb nála – mégis rengeteg a kígyó ott. Ez a faj mérgező, halálos harapású, és ránézésre egészen hasonlít a hazai rákosi viperára. Nem csoda, hogy Tímea – aki a Temuról rendelte meg életének legrémisztőbb csomagját – halálra rémült. Mérge nem játék: egyetlen harapás és véged? A Shedao-vipera mérge nem holmi kis csípés. Véralvadást akadályozó, szövetpusztító méreganyagot tartalmaz, és orvosi ellátás nélkül életveszélyes lehet. Az igazi rémisztő rész? Mivel olyan ritka, ellenszérumot sem igazán tartanak belőle sehol.

A mesterséges intelligencia is zavarba jött

Bár sokan próbálták a Google segítségével beazonosítani a kígyót, a mesterséges intelligencia sem bizonyult tévedhetetlennek. Az ijesztő küllemű hüllő valóban hasonlított egy mérges példányra, de az igazság csak később derült ki.