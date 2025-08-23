A Petőfi ligetbe várják a filmrajongókat

Az ingyenes szabadtéri vetítéssorozat három népszerű filmet kínál, melyek közül a közönség választhatja ki, melyik kerüljön vászonra: az izgalmas Mission: Impossible – Leszámolás I., a kultikus Ponyvaregény vagy a garantáltan szórakoztató Eurotúra. A szavazás a hivatalos Facebook-eseményben zajlik, ahol minden voks számít.

A program 18 órakor kezdődik kulturális közösségi eseménnyel, majd egy pörgős Paramount filmes kvíz fokozza a hangulatot. A frissen pattogtatott popcornról természetesen a szervezők gondoskodnak, így minden adott egy felejthetetlen nyári estéhez.

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/share/1B1BmcLPgj/?mibextid=wwXIfr