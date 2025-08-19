augusztus 19., kedd

1 órája

A jó mesetábor aranyat ér

Balogh Tamás
A jó mesetábor aranyat ér

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Üdvözlöm Önöket, a baloghtomi vagyok!

Abban nem vagyok biztos, hogy megfiatalodtam, de a nyári szünetes táborok legtöbbjében szívesen eltöltöttem volna egy-egy hetet. Nyilvánvaló, hogy mindegyikben szeretettel fogadják a gyerekeket, vigyáznak rájuk, nehogy bajuk essen, lehet bennük kézműveskedni, labdázni, sőt a legtöbb helyen még a strandra is eljutnak.

Idén azonban olyan táborokat is találtam, ahol kíváncsiak voltak a gyerekek tehetségére, kreativitására, önállóságára – és ezeket az értékeiket ki is tudták hozni belőlük. Az elért eredményekre, máskor a felelős viselkedésükre vagy éppen a vagányságukra okkal lehettek büszkék az alkotók, a mentoraik, és – hallva a jó híreket – természetesen a szülők is.

Végül, szinte véletlenül, az is kiderült: egy kisvárosban is lehet igazán nagy dolgokat elérni – civil összefogással, közös munkával.

Herpainé Tomon Adriennel, a Dunaföldvári Berze-Nagy Ilona Könyvtár munkatársával beszélgettünk.Hallgassanak ki bennünket!

 

