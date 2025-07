A nyár legmenőbb elektronikus fesztiválja visszatér

A nyár egyik legjobban várt elektronikus zenei fesztiválja, a B my Lake 2025-ben ismét visszatér, ráadásul újra önálló eseményként! Július 24. és 26. között a Velencei-tó északi strandján három napon át pöröghetnek a techno és melodic ütemek rajongói, világhírű DJ-k társaságában. A fellépők között ott lesz többek közt MRAK, Maceo Plex, Ben Klock, Sam Paganini, DJ Rush, Jan Blomqvist és még sok más ikonikus név — számolt be a feol.hu.

Új élményekkel vár a B my Lake

A 2025-ös B my Lake számos újdonságot tartogat, idén először divatbemutatók is színesítik a programot, pénteken és szombaton hat hazai tervező mutatja be kollekcióját a Fashion Block kifutóján. Emellett szabadtéri mozi, strandjátékok, SUP, masszázs, SuperBike szimulátor és prémium gasztrokínálat is várja a látogatókat. A kényelmet glamping szállások, iglu boxok és könnyen megközelíthető parkolók biztosítják, így minden adott a gondtalan, vízparti fesztiválélményhez.