Egy előadás, ami közelebb vitt a természethez

A kisapostagi előadás során Lencsés Rita nemcsak elméleti tudással látta el az érdeklődőket, hanem gyakorlati tanácsokat is adott arra vonatkozóan, hogyan használhatjuk biztonságosan és hatékonyan a környezetünkben található gyógynövényeket. Felhívta a figyelmet arra, hogy sok, elsőre haszontalannak tűnő „giz-gaz” valójában komoly gyógyhatással bírhat. Ugyanakkor hangsúlyozta a pontos növényfelismerés és az adagolás fontosságát is, hiszen csak így kerülhetjük el a kellemetlen mellékhatásokat.

Lencsés Rita fitoterapeuta, gyógynövényszakértő

Lencsés Rita különlegességeket is bemutatott

A közönség nemcsak hallhatott a gyógynövények jótékony hatásairól, hanem meg is kóstolhatta azokat. Az asztalokon sorakoztak Lencsés Rita saját készítésű finomságai: gyógynövényes szörpök, lekvárok, medvehagymás pesto és nyírfavíz, amelyek igazi különlegességként szolgáltak. Az érdeklődők ezekből vásárolhattak is, valamint megismerkedhettek a szakértő által írt könyvekkel is, amelyek még mélyebb betekintést nyújtanak a fitoterápia világába.

Az esemény nemcsak ismereteket adott, hanem inspirációt is: arra ösztönzött, hogy jobban figyeljünk a természetre, fedezzük fel újra a környezetünkben megbúvó kincseket, és bátran éljünk azok jótékony hatásaival.