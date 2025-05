Mennyire ismeri Dunaújváros rejtett kincseit?

Ha azt hiszi, ismeri Dunaújváros minden zegzugát, most itt az alkalom, hogy próbára tegye magát! Városunk tele van különleges részletekkel. Ebben a játékos kvízben dunaújvárosi helyszíneket és tárgyakat mutatunk be fotók formájában – a feladat pedig az lesz, hogy kitalálja, hol találhatók ezek a városban. Lehet, hogy napi szinten elsétál mellettük, mégsem vette eddig észre. Vagy épp egy régi emlék villan be róla gyerekkorából.

Kvíz Dunaújváros rejtett kincseiről

Ez nemcsak egy jópofa játék, hanem egy kis városi kaland is – egy új nézőpont Dunaújvárosra. Kapcsoljon ki pár percre, induljon el velünk a város szívétől a rejtettebb utcákig, és nézze meg, mennyire igazi dunaújvárosi nyomozó!

Kattintson a kvízre, és játsszon velünk – lehet, hogy még ön is meglepődik, mennyi szépség rejtőzik a megszokott terekben!