Kiderült ki a Halászkert séfje Kisapostagon

Bár a négynapos hétvége, a városi fesztivál és a ballagások kissé megcsappantották a résztvevők számát, a verseny hangulata mit sem vesztett erejéből – sőt, a törzsgárda most is hozta a tőle megszokott lendületet. A halászkert kocsma, amely nem csak egy vendéglátóhely, hanem a falu kulturális központja is, újra bizonyította, miért nyerte el a Mediaworks Törzshely pályázatának Fejér vármegyei díját. Most újra megrendezték a hagyományosnak számító „Halászkert séfje” versenyüket, amely immáron a 10. ilyen esemény, hiszen a verseny 2016-bn indult útjára akkor még „Hörpös-bőrös-pörkölt-főző-öszöd” névvel.

A Halászkert Séfje versenyt idén a halászkert csapata nyerte Fotó: Kállai Félix

A Halászkert kocsma nem először ad otthont ilyen rendezvénynek – itt tartják a gyereknapot is, és a helyet gyakran használják közösségi eseményekre. A közelgő anyák napjára a gyerekek meglepetést készíthettek a szüleik részére a verseny alatt. A verseny középpontjában idén is a bárány- és birkaételek álltak, de az „egyéb kategóriában” is megcsillant néhány különleges fogás. Összesen 9 csapat mérettette meg magát, 11 étellel, köztük igazi különlegességekkel. A fődíjakat az Orvosi Rendelőért Alapítvány, az ajándékokat pedig Kisapostag Község Önkormányzata és a Halászkert ajánlotta fel.