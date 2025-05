Ezért nem váltják fel a pénzed a boltokban – pedig megtehetnék!

Sokan tapasztalták már, hogy egy boltban elutasították őket, amikor nagyobb címletű bankjegyet szerettek volna felváltani apróra. Olvasónk is így járt egy debreceni üzletben: az eladó azzal utasította el kérését, hogy a boltokat megbüntetik, ha pénzt váltanak. De vajon tényleg tilos ilyet kérni az üzletekben? A baon.hu utánajárt az igazságnak!

A Magyar Nemzeti Bank válaszából egyértelműen kiderül, hogy nincs semmilyen jogszabály, amely tiltaná vagy büntetné a pénzváltást a boltokban. Az MNB sajtóosztálya megerősítette: sem az MNB törvény, sem más kapcsolódó szabályozás nem rendelkezik erről a tiltásról. Vagyis: a boltokban igenis lehet pénzt váltani, ha azt a kereskedő vállalja.

Mi lehet akkor az oka annak, hogy mégis gyakran megtagadják a váltást? Egyes vélemények szerint a boltosok kényelmi okokból hivatkoznak büntetésre – így kerülik el, hogy naponta többször váltaniuk kelljen, főleg aprópénzre. Az viszont biztos, hogy sok vásárló félre van tájékoztatva.

Ha valakinek túl sok apró van a zsebében, vagy pont váltópénzre lenne szüksége, a Magyar Posta állandó szolgáltatóhelyei is megoldást kínálnak. A posta.hu tájékoztatása szerint akár aprót nagyobb címletre, akár fordítva is lehetőség van címletváltásra – meghatározott keretek között pedig díjmentesen. Például maximum 200.000 Ft értékhatárig, 10 darab nagycímletű bankjegy beváltása, illetve 4.000 Ft-ig történő érmecserélés is ingyenes a lakossági ügyfelek számára.

