Időjárás 52 perce

Reggel tél, délután tavasz

Úgy tűnik, az időjárás végre meggondolta magát – hetek óta szinte menetrendszerűen romlott el az idő péntek estére, most viszont egészen más a helyzet. Dunaújváros időjárása korábbi esős, szeles és hűvös volt hétvégnte, de most felváltotta a kellemes, napos tavaszi idő: ragyogó napsütés, gomolyfelhők, és helyenként akár 19 fok is lehet.

Sokan már-már szarkasztikusan várták, hogy péntek délután ismét megérkezzen az eső, hiszen az elmúlt időszakban ez szinte törvényszerű volt. Most azonban a természet meglepetést tartogat: Dunaújváros időjárása kifejezetten kedvező lesz kiránduláshoz, szabadtéri programokhoz, sőt még a kerti sütögetés sem tűnik merész vállalkozásnak. Dunaújváros időjárása nem is lehetne barátságosabb.

Fotó: Kovács József / olvasó Talán ez csak egy átmeneti fellélegzés, de most végre úgy tűnik, a hétvégére nem elromlik az idő, hanem kisüt a nap. Élvezzük, amíg tart! Dunaújváros időjárása Vasárnap a napsütést gomolyfelhők zavarják, de zápor főként északkeleten lehet. Reggel -1 és +9 fok közé csökken a hőmérséklet, több helyen talajmenti fagy is előfordulhat. Délutánra 17 fok körüli értékeket mérhetünk. Forrás: köpönyeg

