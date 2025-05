A következő napokban nem számíthatunk jelentős változásokra Dunaújváros időjárása kapcsán. A hétvége időjárása kellemes tavaszi arcát mutatja: sok napsütésre és gomolyfelhőkre számíthatunk, helyenként azonban rövid záporok is megzavarhatják a szabadtéri terveket. A hőmérséklet pénteken és vasárnap is 16–17 fok körül alakul, szombaton pedig akár 19 fokig is melegedhet a levegő. Reggelente viszont még hűvös lesz, vasárnap hajnalban talajmenti fagyra is számítani kell.

Dunaújváros időjárása a héten is tartogat meglepetéseket.

Fotó: duol.hu

Dunaújváros időjárása

Péntek: Napos, gomolyfelhős idő várható, délután helyenként zápor is kialakulhat. A délkeleti, később északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet körülbelül 16 fokig emelkedik.

Szombat: Túlnyomóan napos, gomolyfelhős idő lesz, ám északkeleten több felhő lehet, és itt zápor is előfordulhat. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lehet. A maximumok 14 és 19 fok között alakulnak.

Vasárnap: A napsütést gomolyfelhők zavarják, de zápor főként északkeleten lehet. Reggel -1 és +9 fok közé csökken a hőmérséklet, több helyen talajmenti fagy is előfordulhat. Délutánra 17 fok körüli értékeket mérhetünk.

Forrás: Köpönyeg