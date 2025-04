Tavaszi lendület – Virágzik az ország a hideg ellenére is

Sokan tartottak attól, hogy az április eleji talajmenti fagyok súlyos károkat okoznak a gyümölcsfákban. A legkritikusabb napok április 6-7-e körül voltak, amikor az ország számos pontján fagykárt okozó hideg reggelek nehezítették a növények dolgát – még a klasszikus gyümölcstermő térségekben is. Ennek ellenére több helyről is olyan képek érkeztek, amelyek alapján a virágzás nemhogy megállt volna, hanem kifejezetten erőteljesen folytatódik. Egyes szakértők szerint ugyan a gyümölcstermesztő körzetek 90 százalékában számolni kell valamiféle fagykárral, de az, hogy sok fa most is virágzik, jó jel lehet a terméshozam szempontjából.

A fagyok ellenére folytatódik a virágzás

Fotó: Fülöp Lajos

Virágzás teljes pompában

A legszebben jelenleg az almafák virágoznak, amelyek a napsütéses, enyhe idő hatására szinte egyszerre bontották ki szirmaikat. Hasonlóan szépen mutatkoznak a körte- és cseresznyefák is, különösen a naposabb, védettebb fekvésű területeken.

Kiváló beporzási időszak

A következő napok időjárása tovább kedvez a virágzásnak. A déli áramlásnak köszönhetően a hétvégén akár 22–24 °C-ot is mérhetünk, ami tökéletes környezetet biztosít a beporzó rovarok, elsősorban a méhek számára. Ez pedig kulcsfontosságú a gyümölcsök fejlődésének szempontjából.

Mit hoz a hét időjárása?

Kedd: Reggelig-délelőttig még többfelé várható eső, záporeső, majd délnyugat felől csökken a felhőzet. Délután már csak elszórtan fordul elő zápor, miközben egyre hosszabb időre bukkan elő a nap. Megerősödhet a déli szél. 20 fok köré melegszik a levegő.

Szerda: Sok napsütés, fátyolfelhőkkel, 20–26 fokos meleggel. Kora nyárias idő.

Csütörtök: Fokozatosan növekvő felhőzet, délutántól záporok, zivatarok. Marad a tavaszi meleg, 23–24 fokkal.

Péntek: Borongós, csapadékos idő, 15–21 fokos lehűléssel.

Szombat: Napos-gomolyfelhős idő, elszórtan záporral, 21–22 fokos maximumokkal.

A természet tehát továbbra is teszi a dolgát, és ha az időjárás is kegyes marad, idén is reménykedhetünk szép gyümölcstermésben – még a hűvös kezdet ellenére is.

Forrás: köpönyeg.hu