Sydney és Benjámin első gyermeküket várják!

Sydney és partnere, Pető Brúnó kitűnő párost alkottak a műsorban, és egészen a hetedik adásig jutottak. A kiesést nem fogadták szomorúan, sőt, Sydney a bors.hu-nak elmondta: inkább örül, hogy most több ideje jut a családi fészek felkészítésére. Sydney és Benjámin babát vár.

Sydney és Benjámin

fotó: hot magazin

Remekül vagyok! Kicsit üdítő is ez a kiesés, hiszen így minden energiámat a babaszobára és a házunk felújítására fordíthatom

– árulta el lelkesen.

Darazsak és házfelújítás

A műsorral párhuzamosan komoly kihívásokkal is szembe kellett nézniük: ahogy a bors.hu is beszámolt róla, Sydney és Benjámin éppen házfelújítás közepén tartanak. A helyzetet tovább bonyolította, hogy darazsak lepték el az otthonukat, különösen a hálószobát. „Hétfőn érkezik a méhrajbefogó, alig várom! Nagy a baj” – mesélte nevetve a várandós sztár, aki így biztosan nem fog unatkozni az elkövetkező hónapokban sem.

Sydney és Benjámin - A férj aggodalma

A boldog babavárás mellett azonban voltak izgalmas pillanatok is. Benjámin minden adás alatt a helyszínen szurkolt feleségének, ám – mint Sydney elárulta a bors.hu-nak – nem mindig volt könnyű a helyzet.

Végig nagyon aggódott értem. Gyakran láttam, hogy villámokat szór a szeme, amikor túlságosan is beleéltem magam a produkciókba. Ilyenkor csak annyit mondtam neki: Örülj, mert hazamegyek!

– idézte fel mosolyogva.

A szerelmesek tavaly szeptemberben mondták ki a boldogító igent, amit szintén nagy örömmel osztottak meg követőikkel. Azóta a közösségi oldalakon is rengetegen gratuláltak a babaváráshoz, Sydney Instagram-oldalát már több mint 230 ezren követik.

A jövő tervei

A jövő most egyértelműen a családról szól. A csodás kismama, akit már a műsor kezdetén gyanítottak terhesnek a rajongók, most minden idejét a babaszoba kialakításának és az otthonuk tökéletesítésének szenteli. És ha hihetünk a bors.hu beszámolóinak, Sydney tele van tervekkel és energiával – igaz, előbb még egy jó nagyot aludni is szeretne, hogy felkészüljön az előtte álló izgalmas hónapokra.

