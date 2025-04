A főorvos asszony megmondja, mi a fiatalság titka

Nem olyan rég volt az Oscar-gála, és azt láttuk, hogy bizony még a korosabb sztárok is zseniálisan néznek ki. Itt volt a többi között Meg Ryan. Utána kellett néznem, hogy egyáltalán hány éves is. Hogyan lehet megállítani – legalábbis látványban az idő múlását? Hogyan lesz ennyire természetes a ránctalanítás? Ezzel a kérdéssel kerestük fel dr. Harsányi Emese, bőrgyógyász, kozmetológus, infektológus főorvost:

A fiatalság és a ránctalanítás titka nem csak a szikében rejlik dr. Harsányi Emese szerint.

– A plasztikai sebészek mindenképpen képesek nagyszabású változtatást végrehajtani a testünkön, de azt, hogy az említett hölgy, illetve sztárok bőre fiatalosan ragyogó, jó állapotú, hidratált legyen, azt csak szikével nem lehet elérni. Ahhoz, hogy ne legyenek rajtuk szeplők, májfoltok, ér- vagy bármilyen más növedékek, ahhoz biztosan a bőrgyógyászuk, illetve az esztétikai orvosuknak a szakértelme kellett.

Ők ismerik azokat a bőrfiatalításra, illetve a bőr jó állapotának a megóvására alkalmas kozmetikumokat, eljárásokat, amellyel ezek a csodálatos nők évtizedek óta természetesen szépnek és fiatalosnak látszanak.

– Tehát minden a kozmetikumokon múlik?

– A krémek biztosan nem tudnak mindent megoldani. Bár nagyon fontos természetesen az otthoni tisztítás, ápolás, ez kötelező napi rutin, de ezzel ilyen hatást elérni nem lehet. Ellenben vannak olyan bőrállag-javító kisebb-nagyobb beavatkozások, amelyek segítik a fiatalság illúziójának megőrzését.

Ez a botox már. Fotó: transurfer

– Tehát fejlődik a bőrgyógyászat és a kozmetológia is?

– Nagyon dinamikus a fejlődésünk. Vannak olyan technológiai újítások, amelyek négy esztendővel ezelőtt még elképzelhetetlenek voltak. Például most már van olyan lézerünk is, ami úgy fejt ki nagyon nagy energiával hatást a bőr alatti kötőszövetben, hogy a bőrfelszínt teljesen épen hagyja. Több mint harminc éven át a szén-dioxid lézer volt a királynő ezen a területen, de az ilyen kezelés után kellett egy hét, hogy felépüljön a bőrünk, s utcára tudjunk menni. Azonban ezzel a forradalmian új technológiával nemcsak a kollagéntermelés indul be, hanem még nagyon mély, rugalmas rostok képzésében is segít ez az új lézer. A bőrfelszín pedig ép marad.