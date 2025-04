Utánpótlásért kampányolnak a kórházi dolgozók

Egy idős néni otthonában rosszul lett. A szomszédja kihívta a mentőket, akik a helyszínre érkeztek, s bevitték a nénit a sürgősségire. Ott megállapították, hogy bélelzáródása van, s meg kellett műteni. Sajnos utána az intenzív osztályon kellett ápolni, majd átkerülhetett a sebészetre, majd a rehabilitációra. Közben a patológián megvizsgálták a kivágott bélszakaszt. A diákok végigkövethették az idős néni példáján egy betegutat, el kellett dönteniük,hogy a kihúzott bajukkal az SBO ellátásának melyik kategóriájába kerülhetnének. Játszottak, tanultak, tapasztaltak. Megnézhettek néhány kórházi osztályt, megtapasztalhatták a betegápolás fortélyait...A Szent Pantaleon Kórház nyílt napot ezúttal a középiskolásoknak hirdette meg. Rövid időn belül ez volt a harmadik nyílt nap, amelyre érdeklődőket vártak.

– Mint minden felelős vezetőnek, nekünk is gondoskodnunk kell az utánpótlásról –magyarázza dr. Szilágyi Örs, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója.– Az egészségügy egy olyan szakma, amely nem annyira divatos szakma, így a szépségeit sés előnyeit külön be kell mutatni. Éppen ezért hívjuk be az érdeklődőket a kórház falain belülre, hiszen csak itt tudjuk nekik megmutatni, hogy az egészségügyben a munkakörök, a szakdolgozói tevékenységek mennyire sokrétűek, sokszínűek.

Dr Lovasi Orsolya , a Szent Pantaleon Kórház ápolási igazgatója a részletekbe avat be:

– Három korcsoportot szólítottunk meg. Először, az érett, tapasztalattal rendelkező korosztályt, akik pályaváltáson gondolkoznak. Majd az általános iskolásokat, s legutóbb a középiskolásokat. Az alapvető célunk az volt, hogy megismertessük a hivatásunk szépségeit, nem titkolva a nehézségeit, bemutassuk, népszerűsítsük, hogy mi miért szeretünk ápolni, segíteni, azaz egészségügyben dolgozni.

A kórház nyílt napot a pályaváltáson gondolkozóknak is szervezett

A pályaváltóknál az volt a célunk, hogy a közeljövőben munkatársainkként fogadhassuk őket. Szerencsére a vártnál többen jelezték vissza, hogy érdekli őket az általunk felkínált lehetőség. A fiataloknál pedig az egészségügyi képzést szerettük volna vonzóbbá tenni számukra. Ennek megfelelően állítottuk össze a nyílt napok programját. Igyekeztük megmutatni nekik, hogy az egészségügy nagyon színes és változatos terület, mindenki találhat habitusához illő feladatot, szakmát, hivatást.