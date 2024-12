Tudom, nem a szépség számít. Az ünnep meghittsége nem attól függ, hogy néz is ki a karácsonyfa. Én is úgy gondoltam, hogy azért éppen ideje, hogy a régi karácsonyfa nyugdíjba vonuljon, s vegyünk valami helyre kis darabot. Mivel mi fontosnak tartjuk a globális felmelegedés megállítását, így nem használunk vágott fenyőt, gyökeresből meg éppen elegendőnk van a kertben. Így maradt a műfenyő. A régi cseréjére ki is néztem egy népszerű oldalon - kínai - egy szép formás kis darabot. Így nézett ki az online rendelhető karácsonyfa:

Az online rendelhető karácsonyfa így nézett ki a weboldalon

Ugye, hogy dús, formás, kecses, szinte életre is kel... Izgatottan vártam, hogy megérkezzen... És meg is történt. Futár hozta, szép kartondobozban.... Ki is nyitottuk, össze is raktuk. Ám ekkor, nagyon meglepődtünk, mert ez lett a végeredmény.

Íme az online rendelhető karácsonyfa a valóságban:

Íme, a szomorú valóság

Lehet, hogy a hosszú út megviselte? Arra gondolni sem mertem, hogy ez egy egyszerű becsapás.