Mindenszentek és a Halottak napján sokan keresik fel a temetőket, hogy elhunyt szeretteik sírjánál gyertyákat, mécseseket gyújtsanak. Azonban vannak olyanok is, akik a nagyobb tömeg miatt éppen ilyenkor kerülik a nyughelyeket, mondván, hogy majd az ünnepeket után róják le ők is kegyeletüket. Ezért is aktuális a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelem prevenciós összeállítása, amelyben arra hívják fel a állampolgárok figyelmét, mikre kell odafigyelni, hogy elkerüljük a tűzeseteket, akár a temetőkben, akár otthonunkban, ha ott gyújtunk gyertyát.

Idén eddig három alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. A legtöbb esetben csak néhány négyzetméteren pusztítottak a lángok, de volt, ahol 40-50 négyzetméteren égett a temetői hulladék- derül ki a katasztrófavédelem közleményéből. Fotó: BM OKF

Fejér vármegyében idén eddig három alkalommal keletkezett tűz temetőkben. Pusztavámon elszáradt növényi hulladék égett a betonfalazatú szeméttárolóban, Lajoskomárom-Középbogárdon összehordott vágástéri hulladék, aljnövényzet gyulladt ki, Sárkeresztúron szintén a száraz fű, bozótos kapott lángra- közölte a katasztrófavédelem.

Tavaly október vége és november eleje tájékán csapadékos volt az időjárás, ezért akkor ebben az időszakban temetőben nem keletkezett tűz a vármegyében. Csapadékmentes időjárás esetén viszont fokozott a temetői tüzek veszélye.

Temetőkben, otthonokban egyaránt

Ezek megelőzése érdekében tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Csak hőálló tartóban lévő mécsest gyújtsuk meg, és úgy helyezzük el, hogy semmilyen éghető anyag ne legyen a közelében. Arra is figyeljünk, hogy ne tudjon felborulni. Tűzvédelmi szempontból akkor járunk el helyesen, ha a mécsest a sírtól való távozás előtt eloltjuk. A temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat! Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívó számot és értesítse a temető biztonsági személyzetét!

Sokan otthon is gyertyát gyújtanak. Ebben az időszakban a lakástüzek leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest, gyertyát túl közel teszik valamilyen éghető anyaghoz, vagy felügyelet nélkül hagyják. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól, függönytől távolabb helyezzük, akkor nem vezet lakástűzhöz a megemlékezés.

Hamarosan szélesebb körben is gyertyát gyújtunk otthonunkban, hiszen kezdődik az advent időszaka. Íme a katasztrófavédelem figyelemfelhívó videója erről: