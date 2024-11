Vannak divatok a kutyatenyésztésben ?

– Abszolút. Nem is árt folyamatosan képezni magunkat, ezért járok rendszeresen kiállításokra, még úgyis, ha nem viszek magammal kutyát. Kíváncsi vagyok arra, hogy bírálnak a bírák, mi tetszik nekik és mi nem, milyenek a versenyző shibák. Természetesen a tenyésztésben is vannak divatos kutyafajták is. Egyébként a shiba annak is mondható. Nem megy már ritkaságszámba, de nagyon szép küllemű, és nagyon kellemes tulajdonságokkal rendelkezik. Viszonylag könnyen lemozgathatjuk, s utána önállóan is nagyon jól érzi magát.

Shiba inu kutyát is nevelni kell

– A kan kutyám volt az első a shibák közül. Az ő nevelésekor pár hibát elkövettem,így mire megszülettek a kicsik, akkora már pontosan tudtam, hogy mikre kell odafigyelnem. Koichit nehezebb volt megfogni, nem hagyta magát fésülni és fürdetni sokáig. A kölykök nevelésénél nagyon odafigyeltem, hogy ezekkel a leendő gazdáiknak ne legyen velük gondjuk, s könnyebb legyen lehessen tőlük az elválás.

Fotó: Laczkó Izabella

Hogyan lehet ennyi gondoskodás és szeretgetés után elválni tőlük?

– Valóban nagyon hozzánk tudnak nőni, csak úgy tudtam őket elválasztani magamtól, hogy olyan helyre adtam őket, ahol tudtam, hogy jó helyük lesz, mert ismerem a gazdikat. Öt kiskutya született első ellésre, ebből három 12 hetes korában már új gazdához került, de kettőt megtartottam magamnak. Persze tudom, hogy nem lehet végtelenségig csak ismerősöknek kutyákat adni, de ettől függetlenül nagyon alaposan le kell informálnunk a leendő gazdikat, hogy egyáltalán való-e nekik ez a fajta.

Kiállításra is viszed a kutyákat…

– Igen, én azok közé a tenyésztők közé tartozom, akik fontosnak tartják, hogy kiállításra járjanak. Egyrészt ez nekem kikapcsolódás, és egyfajta tanulmányút is. Figyelem a trendeket, a zsűrizést. Természetesen a kiállításokra fel is kell készíteni a kutyákat. Számtalan szempontot vesz a zsűri figyelembe. Megvizsgálják, hogy a fajtán belül megfelelő-e az alkata, a testformája, a farka, a színe, a tartása, a fejformája… Ám az is nagyon fontos, hogy a ringben hogyan viselkedik a kutya,hogyan mozog, miként fogad szót, milyen a tartása. De úgy vélem, hogy az a számtalan díj, amelyet a kutyáim szereztek nagyon fontos visszajelzései annak, hogy jó úton járok. Én azt szeretném, ha az én kutyáim jól nevelt, egészséges gyönyörű kutyák lennének, amelyek rengeteg örömöt és büszkeséget adnak a leendő gazdájuknak.