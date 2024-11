Mi is az a movember? Miért fontos a prosztataszűrés? Milyen egyéb férfibajok vannak? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ.

Dr. Soós Zita főorvos a prosztataszűrés fontosságáról beszél.

A Movember (szóösszerántás az angol „moustache” – az ausztrál szlengben röviden „mo” – magyarul „bajusz” és a „november” szóból) minden év novemberében megtartott nemzetközi esemény. Résztvevői november hónap során bajusznövesztéssel hívják fel a figyelmet a férfiak egészségügyi problémáira (beleértve a prosztatarákot, a hererákot és a lelki betegségeket, köztük a hozzá kapcsolódó depressziót ) és azok megelőzésére.

– Fontos, hogy a férfi egészség fókuszban legyen? - kérdeztem dr. Soós Zitát, a Szent Pantaleon Kórház urológus osztályvezető főorvosát.

– Igen, természetesen fontos. Ugyanúgy, ahogy a nőkkel is foglalkozunk, ahogy vannak női szűrővizsgálatok, kell a férfiak egészségéért is kampányolni. Sőt még fontosabb, hiszen a férfiaknak Magyarországon nincsenek kötelező jellegű szűrővizsgálataik, csak ajánlottak. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a férfiak többségét nehezebben lehet rávenni arra, hogy elmenjen orvoshoz, főleg egy szűrővizsgálatra, amikor nincs is semmi panasza.

Ezekkel a mozgalmakkal próbáljuk motiválni őket, hiszen a szűrővizsgálatoknak pontosan ez a lényege: addig kell szűrővizsgálatra menni, amíg nincs semmi tünet. Különösen úgy, hogy egy nagyon könnyen elérhető eljárással, a férfi betegségek többsége diagnosztizálható és hogyha idejében fedezzük fel ezeket, akkor gyógyíthatóak.

– Itt gondolom, első sorban a prosztatarákra gondolt. A novemberi egészségügyi kampányok fókuszában a prosztataszűrés van... – Ez így van, elsősorban ez áll a fókuszban. Ugyanakkor a hererákra is fel kell hívnunk a figyelmet. Ez a betegség a fiatal populációt érintheti, 20 évestől 40 éves kor közötti a veszélyeztetettebb korosztály. Itt még szűrővizsgálatra sem kell menni, hiszen a hererákszűrést minden fiatal férfi saját maga is el tudja végezni önvizsgálattal. A vizsgálat során, ha bármi különöset tapasztal a herékben, jelentkeznie kell. A prosztatarákszűrést azonban nem lehet otthon elvégezni.

A prosztatarák a 40-45 éves kor fölött veszélyezteti a férfiakat, s hogy mennyire fontos a szűrés arra rávilágít az az adat, hogy világszerte a prosztatarák a második helyet foglalja el a daganatos betegségekben.

Európában és az Egyesült Államokban első helyen áll a férfi rosszindulatú daganatos megbetegedések között.

Magyarországon pedig jelenleg a második helyen van.

Prosztataszűrés - melyik korosztálynak ajánlott?

– Riasztó adatok, mégis ahogy mondta, nem könnyű rávenni a férfiakat arra, hogy vizsgálatra menjenek...

– Pont az idősebb az a korosztály a veszélyeztetettebb, s ők azok, akik szégyenlősebbek, kevésbé szeretnek orvoshoz járni, csak akkor mennek, ha gondjuk van. Ha nehezebben megy a vizelés, ha nem úgy alakulnak már a dolgok, akkor azt be tudják koruknak, és nem arra gondolnak, hogy ezek hátterében egy olyan betegség állhat, ami időben felismerve kezelhető.