Ez az illatos növény általában tavasszal bontja szirmait, ám idén az őszi hónapokban is kivirult. Az orgona késő őszi virágzása ritka és különleges látványt nyújt, amelyet olvasónk is lefényképezett és meg is osztott a közösségi médiában. Ez egy igazi Novemberi csoda.

Novemberi csoda

Fotó: Juhász Ilona / olvasó

Miért virágzik az orgona ősszel?

A jelenség hátterében több tényező állhat. Az őszi orgonavirágzás időjárási tényezőkhöz köthető, különösen, ha az ősz enyhe volt, hirtelen melegedésekkel és csapadékváltakozással. Az orgonabokrok a rövid ideig tartó meleg időszakokra újra virágzással reagálhatnak, mintha újra tavasz lenne. Ez a késleltetett reakció lehet az oka annak, hogy ezek a bokrok Dunaújvárosban november közepén újra életre keltek.

A helyiek öröme és meglepetése

A váratlan virágzást nagy örömmel fogadták a helyiek. „Soha nem gondoltam volna, hogy novemberben orgonát szagolhatok!” – mesélte az egyik helyi lakos. A legtöbben egyetértenek abban, hogy ez a ritka esemény színesebbé tette az egyébként szürke novemberi napokat.

Mit jelent a késő őszi virágzás?

Bár látványos és különleges élmény, a késő őszi virágzás az orgonabokor számára nem teljesen kedvező. Az idő előtti virágzás miatt a növény energiát használ fel, ami a következő tavaszi virágzást gyengítheti. A kertészek és növényszeretők ezért figyelemmel követik az ilyen időszakokat, mivel a növények túlélését és fejlődését befolyásolhatja az enyhe, kiszámíthatatlan időjárás.

Egy természet adta ajándék - Novemberi csoda

Ez az idei ősz egy pillanatnyi tavaszt hozott vissza a város életébe. Dunaújváros novemberi orgonavirágzása igazi természetes csoda. Bár lehet, hogy a következő években is láthatunk hasonlót. Ha van lehetőséged, sétálj egyet, és gyönyörködj a novemberi orgonák különleges látványában, amely a Dózsa György út 60/c előtt látható.